Μνημόνιο συνεργασίας GRID TELECOM-4iG για την ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας στα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο

Η Grid Telecom και ο Όμιλος 4iG υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU), με στόχο τη διερεύνηση στρατηγικών συμπράξεων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και των διασυνοριακών ψηφιακών υποδομών.

Η 4iG IDI, επιχειρηματικός βραχίονας του Ομίλου 4iG -με αντικείμενο την ανάπτυξη διεθνών ψηφιακών υποδομών- και η κατά 100% θυγατρική του ΑΔΜΗΕ, Grid Telecom, ως αδειοδοτημένος πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών χονδρικής στην Ελλάδα, σχεδιάζουν την ανταλλαγή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών, για την από κοινού ανάπτυξη και λειτουργία τηλεπικοινωνιακών δικτύων, με στόχο την ενίσχυση της συνδεσιμότητας μεταξύ Αλβανίας, Ελλάδας και ευρύτερα.

Κεντρικό αντικείμενο των συζητήσεων είναι η ανάπτυξη μίας χερσαίας διασύνδεσης οπτικών ινών υψηλής χωρητικότητας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ανθεκτικού, ψηφιακού διαδρόμου που θα συνδέει τα δίκτυα των δύο εταιρειών, βελτιώνοντας τη διασυνοριακή και διεθνή συνδεσιμότητα, από τη Μεσόγειο έως τα κύρια ευρωπαϊκά σημεία παρουσίας (Points of Presence).

Επιπλέον, προβλέπεται η δυνατότητα επέκτασης της συνεργασίας των δύο μερών με τρίτους στρατηγικούς εταίρους για από κοινού σχεδιασμό, προμήθεια, υλοποίηση, λειτουργία και εμπορική αξιοποίηση ενός νέου υποθαλάσσιου καλωδιακού συστήματος οπτικών ινών που θα επεκτείνεται στην Αδριατική και στη Μεσόγειο.

Το MoU στοχεύει στη στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Grid Telecom και της 4iG IDI, επιβεβαιώνοντας την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τις συζητήσεις τους, με την αξιοποίηση περαιτέρω συνεργειών.

Ο Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της Grid Telecom, κ. Κωνσταντίνος Αγαθάκης, δήλωσε:

«Η συνεργασία μας με την 4iG για τη δημιουργία νέων, συμπληρωματικών χερσαίων και υποθαλάσσιων τηλεπικοινωνιακών υποδομών μεταξύ της Αλβανίας και της ηπειρωτικής Ελλάδας, με επέκτασή τους προς την Κρήτη και πέραν αυτής, θα υποστηρίξει την υλοποίηση ενός νέου ψηφιακού διαδρόμου, που θα αναπτύσσεται ανατολικά προς τη Μέση Ανατολή και δυτικά προς σημαντικούς ευρωπαϊκούς προορισμούς. Παράλληλα, θα ενισχύσει τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακού κόμβου διασύνδεσης ανοικτής πρόσβασης στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια».

Ο κ. László Blénessy, Αντιπρόεδρος, αρμόδιος για τις Διεθνείς Ψηφιακές Υποδομές της 4iG, δήλωσε:

«Το Μνημόνιο Συνεργασίας με την Grid Telecom αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της περιφερειακής ψηφιακής συνδεσιμότητας. Συνδυάζοντας τις συμπληρωματικές μας υποδομές και την τεχνογνωσία μας, στοχεύουμε στην παροχή ανθεκτικών συνδέσεων υψηλής χωρητικότητας που θα υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις και την οικονομική ανάπτυξη σε ολόκληρη την περιοχή».

