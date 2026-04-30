Μνημόνιο συνεργασίας GRID TELECOM-4iG για την ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας στα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο

Κεντρικό αντικείμενο των συζητήσεων είναι η ανάπτυξη μίας χερσαίας διασύνδεσης οπτικών ινών υψηλής χωρητικότητας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας

30 Απρ. 2026 13:46
Pelop News

Η Grid Telecom και ο Όμιλος 4iG υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU), με στόχο τη διερεύνηση στρατηγικών συμπράξεων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και των διασυνοριακών ψηφιακών υποδομών.

Η 4iG IDI, επιχειρηματικός βραχίονας του Ομίλου 4iG -με αντικείμενο την ανάπτυξη διεθνών ψηφιακών υποδομών- και η κατά 100% θυγατρική του ΑΔΜΗΕ, Grid Telecom, ως αδειοδοτημένος πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών χονδρικής στην Ελλάδα, σχεδιάζουν την ανταλλαγή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών, για την από κοινού ανάπτυξη και λειτουργία τηλεπικοινωνιακών δικτύων, με στόχο την ενίσχυση της συνδεσιμότητας μεταξύ Αλβανίας, Ελλάδας και ευρύτερα.

Κεντρικό αντικείμενο των συζητήσεων είναι η ανάπτυξη μίας χερσαίας διασύνδεσης οπτικών ινών υψηλής χωρητικότητας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ανθεκτικού, ψηφιακού διαδρόμου που θα συνδέει τα δίκτυα των δύο εταιρειών, βελτιώνοντας τη διασυνοριακή και διεθνή συνδεσιμότητα, από τη Μεσόγειο έως τα κύρια ευρωπαϊκά σημεία παρουσίας (Points of Presence).

Επιπλέον, προβλέπεται η δυνατότητα επέκτασης της συνεργασίας των δύο μερών με τρίτους στρατηγικούς εταίρους για από κοινού σχεδιασμό, προμήθεια, υλοποίηση, λειτουργία και εμπορική αξιοποίηση ενός νέου υποθαλάσσιου καλωδιακού συστήματος οπτικών ινών που θα επεκτείνεται στην Αδριατική και στη Μεσόγειο.

Το MoU στοχεύει στη στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Grid Telecom και της 4iG IDI, επιβεβαιώνοντας την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τις συζητήσεις τους, με την αξιοποίηση περαιτέρω συνεργειών.

Ο Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της Grid Telecom, κ. Κωνσταντίνος Αγαθάκης, δήλωσε:

«Η συνεργασία μας με την 4iG για τη δημιουργία νέων, συμπληρωματικών χερσαίων και υποθαλάσσιων τηλεπικοινωνιακών υποδομών μεταξύ της Αλβανίας και της ηπειρωτικής Ελλάδας, με επέκτασή τους προς την Κρήτη και πέραν αυτής, θα υποστηρίξει την υλοποίηση ενός νέου ψηφιακού διαδρόμου, που θα αναπτύσσεται ανατολικά προς τη Μέση Ανατολή και δυτικά προς σημαντικούς ευρωπαϊκούς προορισμούς. Παράλληλα, θα ενισχύσει τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακού κόμβου διασύνδεσης ανοικτής πρόσβασης στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια».

Ο κ. László Blénessy, Αντιπρόεδρος, αρμόδιος για τις Διεθνείς Ψηφιακές Υποδομές της 4iG, δήλωσε:

«Το Μνημόνιο Συνεργασίας με την Grid Telecom αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της περιφερειακής ψηφιακής συνδεσιμότητας. Συνδυάζοντας τις συμπληρωματικές μας υποδομές και την τεχνογνωσία μας, στοχεύουμε στην παροχή ανθεκτικών συνδέσεων υψηλής χωρητικότητας που θα υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις και την οικονομική ανάπτυξη σε ολόκληρη την περιοχή».

 

16:34 Δημήτρης Κάσδαγλης: Μια πατρινή υπογραφή ανάμεσα στα καλύτερα εξώφυλλα των Ελληνικών Βραβείων Κόμικς 2026
16:33 Κάρολος και Καμίλα στη Νέα Υόρκη: Από το μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου στο γκαλά με λαμπερούς καλεσμένους
16:30 Πάτρα: Πρωτοφανείς βανδαλισμοί στα γραφεία του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Λεύκας ΦΩΤΟ
16:23 HELLENiQ ENERGY: Επενδύει στη νέα γενιά με το θερινό Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης “Empowering Interns”
16:14 Νόμπελ Ειρήνης 2026: Ο Τραμπ φέρεται να βρίσκεται στη λίστα των υποψηφίων
16:06 Πάτρα – Πολιτική Προστασία: Αποψιλώσεις στο 40% της δημοτικής περιουσίας, έρχονται 40 προσλήψεις
16:04 Ψηφιακό δελτίο αποστολής: Υποχρεωτικό από 1η Μαΐου για τις επιχειρήσεις
16:02 σπιράλ προς ΔΕΥΑΠ: Ώρα για άμεσες λύσεις – Προβληματισμός για τη διαρροή λυμάτων στον Γλαύκο
15:56 Πακιστάν: Άνοιξε έξι χερσαίες διαδρομές προς το Ιράν μετά το μπλόκο στο Ορμούζ
15:47 ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια για έβδομη συνεχόμενη συνεδρίαση
15:36 Γαλλία: Λεωφορείο έπεσε στον Σηκουάνα με εκπαιδευόμενο οδηγό στο τιμόνι ΒΙΝΤΕΟ
15:30 Πάτρα: Η πόλη υποδέχεται με λουλούδια τον Μάη
15:27 Ουκρανικά drones χτύπησαν διυλιστήριο της Lukoil στη Ρωσία, 1.500 χλμ. από τα σύνορα
15:17 Τραμπ – Πούτιν: Συνεχίζονται οι διαμεσολαβητικές προσπάθειες για την Ουκρανία
15:16 Τάκης Παπαδόπουλος: Το Στρατηγικό έργο “BLUE TECH” INTERREG GREECE – ITALY ενισχύει την καινοτομία στην γαλάζια οικονομία της Δυτικής Ελλάδας
15:08 Δυτική Ελλάδα: Σε ποιες περιοχές θα απαγορεύεται η κυκλοφορία σε ημέρες κινδύνου πυρκαγιάς
15:06 Επίδομα θέρμανσης: Τελευταία ημέρα για το myΘέρμανση – Πότε μπαίνει η δεύτερη δόση
15:00 Πάτρα: Θρέφουμε την αντοχή στα μικρόβια – Τι έδειξαν τα λύματα της πόλης
14:55 Σκληρό σφυροκόπημα Τσουκαλά σε Μαρινάκη: «Μετρ της παραπλάνησης και της προπαγάνδας»
14:54 Πάτρα: Πέμπτος θάνατος κρατουμένου σε έναν μήνα στις φυλακές Αγίου Στεφάνου
