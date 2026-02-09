Μνημόσυνο στην Πάτρα για τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη – Τιμή στον Αρχιστράτηγο 183 χρόνια μετά

Με εκκλησιαστική επισημότητα και παρουσία φορέων και πιστών τιμήθηκε στην Πάτρα η μνήμη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, 183 χρόνια μετά την κοίμησή του. Η τελετή ανέδειξε τη διαχρονική συμβολή του στην ελευθερία της Ελλάδας και την πνευματική του παρακαταθήκη.

Μνημόσυνο στην Πάτρα για τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη – Τιμή στον Αρχιστράτηγο 183 χρόνια μετά
09 Φεβ. 2026 11:14
Pelop News

Ιερό μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη τελέστηκε στην Πάτρα, με αφορμή τη συμπλήρωση 183 χρόνων από την κοίμηση του μεγάλου Αρχιστράτηγου της Ελληνικής Επανάστασης. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία της τοπικής Εκκλησίας με τον Σύλλογο των εν Πάτραις Αρκάδων, τιμώντας την ιστορική μορφή που συνδέθηκε όσο λίγες με την πορεία της Ελλάδας προς την ανεξαρτησία.

Της Θείας Λειτουργίας και του μνημοσύνου, που τελέστηκαν την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Τσουκαλεΐκων, προέστη ο Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος. Στην ομιλία του στάθηκε στη σημαντική προσωπικότητα του Κολοκοτρώνη, υπογραμμίζοντας τη συμβολή του στους αγώνες για την ελευθερία αλλά και την έντονη πίστη και φιλοπατρία που χαρακτήριζαν τη ζωή του.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην πνευματική διάσταση της δράσης του, καθώς —όπως επισημάνθηκε— ο Αρχιστράτηγος αντλούσε δύναμη από τη θρησκευτική του ζωή, τη νηστεία, την προσευχή και τη Θεία Κοινωνία πριν από σημαντικές μάχες. Παράλληλα τονίστηκε η συγχωρητική του στάση ακόμη και απέναντι σε προσωπικές απώλειες, στοιχείο που αναδείχθηκε ως διαχρονικό μήνυμα ενότητας για τον ελληνισμό.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης διαβάστηκαν αποσπάσματα από έκδοση του 1843 που περιγράφει τις τελευταίες στιγμές του Κολοκοτρώνη, την κηδεία του και τις τιμές που του αποδόθηκαν. Εντύπωση προκάλεσε απόσπασμα από τον επιτάφιο λόγο του Παναγιώτη Σούτσου, όπου σκιαγραφείται η προσωπικότητα του ήρωα στα τελευταία χρόνια της ζωής του και η πνευματική του παρακαταθήκη.

Η τελετή ολοκληρώθηκε με προσευχητικό επίλογο για την ανάπαυση της ψυχής του Αρχιστράτηγου, μέσα από λόγια του εκκλησιαστικού ρήτορα Κωνσταντίνου Οικονόμου, ενώ στο τέλος εψάλη ο Εθνικός Ύμνος.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι αρχών και φορέων, η διοίκηση του Συλλόγου Αρκάδων Πατρών, καθώς και πλήθος πιστών που τίμησαν με την παρουσία τους τη μνήμη μιας από τις σημαντικότερες μορφές της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

