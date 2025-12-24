Μοχάμεντ αλ Χαντάντ: Τριήμερο εθνικό πένθος στη Λιβύη για τον θάνατο του

Στην Τρίπολη, όπου εδρεύει η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση εθνικής ενότητας (GNU) ματαιώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις για τα 74 χρόνια από την ανεξαρτησία της χώρας

24 Δεκ. 2025 19:11
Στη Λιβύη ανακοίνωση του θανάτου του ένωσε, για ένα τριήμερο εθνικό πένθος, τις δύο αντίπαλες πλευρές στη χώρα: τόσο στο δυτικό όσο και στο ανατολικό τμήμα, ο θάνατος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, σε αεροπορικό δυστύχημα στην Τουρκία, προκάλεσε βαθιά συγκίνηση.

Ο Μοχάμεντ αλ Χαντάντ και άλλοι Λίβυοι ανώτατοι αξιωματικοί σκοτώθηκαν μετά την επίσκεψή τους στην Άγκυρα, όταν το αεροπλάνο στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη, περίπου 15 λεπτά μετά την απογείωσή του.

Στην Τρίπολη, όπου εδρεύει η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση εθνικής ενότητας (GNU) ματαιώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις για τα 74 χρόνια από την ανεξαρτησία της Λιβύης. Ο πρωθυπουργός της GNU Αμπντελχαμίντ Ντμπεϊμπά κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος.

Λίγο αργότερα, η παράλληλη κυβέρνηση της Ανατολής, που ελέγχεται από τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, ανακοίνωσε και εκείνη την κήρυξη τριήμερου εθνικού πένθους.

Μετά την ανατροπή του Μουάμαρ Καντάφι το 2011, η Λιβύη αγωνίζεται να ανακτήσει κάποια σταθερότητα. Δύο αντίπαλες κυβερνήσεις διεκδικούν την εξουσία. Ο στρατάρχης Χαφτάρ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του και τη «βαθιά θλίψη του».

Ο Μοχάμεντ αλ Χαντάντ καταγόταν από τη Μιζουράτα και ανέλαβε αρχηγός του Γενικού Επιτελείου τον Αύγουστο του 2020, επί της προηγούμενης κυβέρνησης του Φάγεζ αλ Σάρατζ.

Ο Μοχάμεντ αλ Μάνφι, ο επικεφαλής του Προεδρικού Συμβουλίου, καλείται τώρα να επιλέξει τον διάδοχό του. Προσωρινά, τα καθήκοντα του αλ Χαντάντ αναλαμβάνει ο αναπληρωτής του, ο στρατηγός Σαλαχεντίν αλ Ναμρούς, ανακοίνωσε ο Μάνφι μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Al Ahrar.

