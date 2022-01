Μοιράστε τα self test (που δεν παραλάβατε)

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Ιστορίες… φαρμακευτικής τρέλας! Από την Τετάρτη το πρωί μέχρι και προχθές το απόγευμα που έκλεισε η πλατφόρμα για τη διάθεση από τα φαρμακεία των δωρεάν σχολικών self test σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, έγινε ο «κακός χαμός»! Τα φαρμακεία όλης της Ελλάδας θύμιζαν… εμπόλεμες ζώνες. Ο «άμαχος πληθυσμός» έτρεχε για ενισχύσεις, αλλά πολλοί δεν πρόφτασαν. Και οι φαρμακοποιοί παρέδωσαν σώμα και πνεύμα.

Η εφημερίδα «Πελοπόννησος» αλίευσε και παρουσιάζει, με κάθε σεβασμό και διακριτικότητα στα προσωπικά δεδομένα, ατάκες, παράπονα, «κατάρες», αποκαλύψεις από φαρμακοποιούς, έτσι όπως διατυπώθηκαν σε εξειδικευμένα «κλειστά» ιστολόγια.

* Φαρμακοποιός από περιοχή της Αττικής: «Κάποιος πρέπει να ζητήσει “συγγνώμη” στους γονείς για την ταλαιπωρία. Ειδοποιήθηκαν τα φαρμακεία Τετάρτη ξημερώματα με μήνυμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (ούτε καν email ή sms) ότι η διάθεση ξεκινά Τετάρτη στις 08.00. Ολοι οι φαρμακοποιοί δηλαδή είδαν την ενημέρωση μετά την επίσημη έναρξη της διάθεσης. Η πλειοψηφία των φαρμακείων είχε ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ. Το φαρμακείο μας παρέλαβε ποσότητα η οποία αντιστοιχούσε σε 100 μαθητές-εκπαιδευτικούς. Διατέθηκε σε λιγότερο από 2 ώρες. Και οι γονείς μετά τη λήξη της εργασίας τους δεν έβρισκαν διαθέσιμα. Πέμπτη αργία και άρα φαρμακεία κλειστά. Παρασκευή παραλάβαμε ποσότητα η οποία αντιστοιχούσε σε 100 μαθητές–εκπαιδευτικούς. Πολλά φαρμακεία των Αθηνών δεν παρέλαβαν ούτε πρωί ούτε απόγευμα. Παραβλέπω το γεγονός ότι η κυβέρνηση είχε εξαγγείλει στα κανάλια διάθεση self test σε όλο το γενικό πληθυσμό για το διάστημα 03/01- 09/01 το οποίο δεν υλοποίησε και άρα αυτές τις μέρες πέρασαν από τα ελληνικά φαρμακεία 2-3 εκατομμύρια ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ για να τα παραλάβουν δημιουργώντας ουρές και ταλαιπωρία».

* Φαρμακοποιός από εφημερεύον φαρμακείο της Αθήνας τα Θεοφάνια: «Η κούραση που τραβήξαμε απαράδεκτη, τα φάρμακα και οι συνταγές αρκούσαν για να εξαντληθούμε λόγω της πανδημίας, δώσαμε περίπου 600 κουτιά ως το μεσημέρι. Δεν είχαμε άλλα, οι πλατφόρμες πρέπει να κλείνουν σε αργίες. Το φαρμακείο που εφημέρευε μαζί μου δεν άντεξε, κατάρρευσε η κοπέλα, το έκλεισε για λίγο, μην πω για το τηλέφωνο που κτύπαγε συνέχεια…».

* Φαρμακοποιός και στέλεχος του Συλλόγου στην Αθήνα: «Τα self test δίνονται δωρεάν από την κυβέρνηση μέσω φαρμακαποθηκών και συνεταιρισμών στα φαρμακεία για να δοθούν εν συνεχεία στους πολίτες επίσης δωρεάν, ενώ τα rapid test αγοράζονται από τα φαρμακεία μετά από παραγγελίες στις εταιρείες που τα εισάγουν. Για τα πρώτα η ευθύνη του εφοδιασμού βαρύνει αποκλειστικά την κυβέρνηση. Είναι αδιανόητο να επιρρίπτεται οποιαδήποτε ευθύνη στα φαρμακεία ή στους συνεταιρισμούς και τις φαρμακαποθήκες για τις ελλείψεις των self test. Τα υπονοούμενα και η άθλια προπαγάνδα ορισμένων εις βάρος των φαρμακείων, απορρίπτονται ως ανήθικες πράξεις. Εάν σήμερα δεν υπάρχουν τα σελφ τεστ στα φαρμακεία, ας ρωτήσουν οι ”ειδικοί” την πολιτεία και την κυβέρνηση».

* Υπεύθυνος μεγάλης Συνεταιριστικής Φαρμακαποθήκης: «Προς κκ αρμοδίους υπουργούς και γγ… Εως εδώ κύριοι. Χωρίς κανέναν προγραμματισμό και ενημέρωση, ξεκινήσατε την διανομή. Χωρίς τις απαραίτητες ποσότητες… Σήμερα με στρατιωτικούς και κρατικά αυτοκίνητα, χωρίς παραστατικά (!!!), μοιράσατε επιλεκτικά σε κάποια φαρμακεία. Με επικοινωνιακά και μόνον κριτήρια, σήμερα Σάββατο αργά ανακοινώσατε και μετά το ζητήσατε, ν’ ανοίξουν αύριο οι αποθήκες και Συνεταιρισμοί για να πωλήσουμε (!!!) …στους δήμους ώστε να τα δώσουν στα σχολεία… Ελεος. Μέχρι εδώ η απόλυτη ανεπάρκεια στοιχειώδους σχεδιασμού»!

* Φαρμακοποιός, μέλος του ΔΣ κορυφαίου Συλλόγου της χώρας: «Μας χρησιμοποιούν χωρίς να μας ρωτήσουν, σχεδιάζουν διανομές self test χωρίς απαιτούμενες προϋποθέσεις, ακουμπάνε στους συνεταιρισμούς μας για να λύσουν τα άλυτα προβλήματα τους και όταν αποδεικνύεται η ανεπάρκειά τους και η προχειρότητά τους, βάζουν την κρατική μηχανή να μοιράζει στην…τύχη κρατικά είδη και να ζητούν κυριακάτικα από τους συνεταιρισμούς να παραβούν κανόνες και νόμους που οι ίδιοι ψήφισαν! Αν αυτή την τακτική ακολουθούσε οποιοσδήποτε πολίτης (και φαρμακοποιός), θα οδηγούταν σιδεροδέσμιος στη φυλακή με την κατηγορία παράνομης και ύποπτης διακίνησης προϊόντων. Αλλά τώρα μιλάει το κράτος και μια Κυβέρνηση που τους υπεύθυνους αυτής της αλλοπρόσαλλης πολιτικής, τους περιθάλπει και τους θέτει στο απυρόβλητο…».

* Φαρμακοποιός από Πάτρα: «Ψάχνει η κυβέρνηση να αγοράσει rapid test από φαρμακαποθήκες κυριακάτικα γιατί ξέμεινε από self; Τα οποία θα διενεργήσουν οι εκπαιδευτικοί στα προαύλια την Δευτέρα σε όσα παιδιά δεν κατάφεραν να προμηθευτούν; Πόσο πιο “άριστη” μπορεί να γίνει μια διαχείριση;

Τα self test της boson που διατίθενται δωρεάν τα εισάγει μόνο ένας κατ’ εντολή της κυβέρνησης . Δεν είναι εμπορεύσιμο είδος, επομένως η ευθύνη της επάρκειας δεν βαρύνει κανέναν άλλον πλην αυτής. Τα εισάγει στις ποσότητες που του λένε. Το πρόβλημα έχει προκύψει γιατί μοιράσανε 2 τεστ σε όλο τον πληθυσμό έως 31/12 άσκοπα και άχρηστα. Η εισαγωγή ενός είδους σε εκατομμύρια τεμάχια δεν γίνεται στο άψε σβήσε, χρειάζονται χρονικές προθεσμίες».

* Φαρμακοποιός εκτός Αττικής: «Βγήκε σε ΦΕΚ ότι το self test των μαθητών διενεργείται αποκλειστικά κατ’ οίκον. Σήμερα self test καπούτ στα φαρμακεία. Εστειλαν δελτίο Τύπου ότι οι διευθυντές των σχολείων μπορούν τη Δευτέρα να δίνουν σελφ τεστ στους μαθητές και να το κάνουν στο προαύλιο των σχολείων. Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά, δεν έχουμε ξαναματαδεί…»!

Self test έξω απ’ το Σχολείο, αλλιώς δεν έχει μάθημα!

Οσοι γονείς δεν πρόλαβαν μέχρι το Σάββατο το απόγευμα να προμηθευτούν self test για τα μικρά παιδιά τους και όσα (μεγαλύτερα) παιδιά δεν βρήκαν σελφ τεστ, θα πάνε σήμερα σχολείο και θα ζητήσουν από τη διεύθυνση της μονάδας τους σελφ τεστ, αφού αν δεν το κάνουν και δεν δηλώσουν το αποτέλεσμά του στην ειδική πλατφόρμα, δεν θα μπουν για μάθημα!

Η «Π» έχει και τις λεπτομέρειες τι θα κάνουν και πού!

Σε κοινή ανακοίνωσή τους τα υπουργεία Παιδείας και Υγείας, αναφέρουν: «Στις λίγες περιπτώσεις μαθητών και εκπαιδευτικών που δεν προμηθεύτηκαν σελφ τεστ, μπορούν να διαθέσουν οι Σχολικές Μονάδες και οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, που έχουν κατά κανόνα αποθέματα self test. Παράλληλα ο γενικός γραμματέας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Α. Κόπτσης, επικοινώνησε με τους διευθυντές Εκπαίδευσης όλης της χώρας για να βρίσκονται σε ετοιμότητα να ενημερώσουν τους διευθυντές των σχολείων, ώστε τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου το πρωί να βρίσκονται νωρίς στις θέσεις τους στα σχολεία, στις 7π.μ, για να προμηθεύσουν τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς που δεν βρήκαν self test από το απόθεμα το οποίο υπάρχει στα σχολεία όταν είχε δοθεί ένας αριθμός test στην αρχή της σχολικής χρονιάς».

Ο γενικός γραμματέας Αλέξανδρος Κόπτσης, σε ερώτηση ποιος θα κάνει σήμερα το πρωί τα self test στα παιδιά, ανέφερε: «Είναι ευθύνη των γονέων και εκείνοι θα το κάνουν στα παιδιά τους ώστε να ενημερώσουν και την πλατφόρμα edupass. Οι γονείς θα κάνουν το self test στα παιδιά τους είτε επιστρέφοντας στο σπίτι τους είτε εκτός σχολικού χώρου καθώς κανένας μαθητής δεν θα μπαίνει στο σχολείο χωρίς αρνητικό self test. Αν ο γονέας επιστρέψει στο σπίτι του, θα το δηλώσει ο ίδιος στην πλατφόρμα, αλλιώς αν γίνει έξω από το σχολείο, θα δηλώσει το αποτέλεσμα ο διευθυντής του σχολείου».

Η δήλωση και το αποτέλεσμα για τις δημόσιες σχολικές μονάδες καταχωρίζεται στη πλατφόρμα edupass.gov.gr (και όχι στην πλατφόρμα του self-testing.gov.gr), από την οποία εκδίδεται και η Σχολική Κάρτα για COVID-19.