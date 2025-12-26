Μόλις 16 ετών ο νεκρός του τροχαίου στο Λάππα – Τι λέει η Αστυνομία

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ημεδαπός άνδρας οδηγούσε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ακόμη ένας 17χρονος και ο 16χρονος. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το όχημα εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με ιδιωτικής χρήσεως φορτηγό, το οποίο οδηγούσε άνδρας με συνεπιβάτιδα μια γυναίκα.

26 Δεκ. 2025 11:28
Pelop News

Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, όπου θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 16χρονου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ημεδαπός άνδρας οδηγούσε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ακόμη ένας 17χρονος και ο 16χρονος. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το όχημα εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με ιδιωτικής χρήσεως φορτηγό, το οποίο οδηγούσε άνδρας με συνεπιβάτιδα μια γυναίκα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά οι οδηγοί των δύο οχημάτων καθώς και οι λοιποί συνεπιβάτες, ενώ ο 16χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας», όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Τροχαίας Πατρών, το οποίο διενεργεί προανάκριση για τη διακρίβωση των ακριβών αιτιών και συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών σχηματίσθηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, που συνέβη χθες το βράδυ, στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου.

Ειδικότερα, ημεδαπός άνδρας οδηγώντας αυτοκίνητο, με συνεπιβάτες έναν 17χρονο και έναν 16χρονο, εξετράπη της πορείας του και  συγκρούστηκε με ιδιωτικής χρήσεως φορτηγό, που οδηγούσε άνδρας με συνεπιβάτιδα μια γυναίκα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 16χρονου και τον ελαφρύ τραυματισμό των οδηγών των οχημάτων και των λοιπών συνεπιβατών στα οχήματα.

Οι τραυματίες διακομίσθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας».

Από τους αστυνομικούς  του Τμήματος Τροχαίας Πατρών διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος.

 

 

 

 

