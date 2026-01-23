Μόλις 200 ένστολοι για την Αχαΐα: Αναγκαία η ενίσχυση του προσωπικού της τοπικής ΕΛΑΣ

Στην πράξη μόλις 200 αστυνομικοί είναι διαθέσιμοι καθημερινά για επιχειρησιακή αστυνόμευση σε ολόκληρη την Αχαΐα. Αυτή είναι η εικόνα που μεταφέρουν οι συνδικαλιστές, ενόψει των επικείμενων τακτικών μεταθέσεων που θα ακολουθήσουν τις κρίσεις των αξιωματικών τις επόμενες ημέρες. Και είναι η εικόνα που δείχνει γιατί η υπηρεσία χρειάζεται άμεση ενίσχυση με προσωπικό.

Η Πάτρα είναι μεγάλο αστικό κέντρο. Εχει αυξημένη κίνηση, πολλά συμβάντα και διαρκή ροή διερχόμενων. Αυτό σημαίνει ότι ο πληθυσμός που κινείται στην πόλη και στον νομό είναι μεγαλύτερος από αυτόν που φαίνεται «στα χαρτιά». Οι ανάγκες για περιπολίες, για άμεση επέμβαση και για παρουσία στους δρόμους είναι σταθερά υψηλές. Ομως οι διαθέσιμες δυνάμεις δεν ακολουθούν.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η μείωση της οργανικής δύναμης σε βάθος χρόνου. Στην προ μνημονίου περίοδο, το οργανόγραμμα στην Αχαΐα προέβλεπε 1.200 άτομα. Σήμερα είναι κάτι λιγότερο από 1.000. Η διαφορά αυτή φαίνεται σε κάθε βάρδια. Και φαίνεται περισσότερο όταν αφαιρεθούν όσοι δεν είναι στον δρόμο. Καθημερινά, περίπου 100 αστυνομικοί εκτελούν υπηρεσίες γραφείου. Παράλληλα, άλλοι περίπου 150 βρίσκονται σε αποσπάσεις. Αυτοί οι αριθμοί δεν είναι θεωρητικοί. Είναι δύναμη που λείπει από την πρώτη γραμμή. Ετσι, σύμφωνα με εκτιμήσεις συνδικαλιστών, επιχειρησιακοί σε καθημερινή βάση μένουν περίπου 200 σε ολόκληρο τον νομό. Ενας αριθμός που δυσκολεύεται να καλύψει τα πάντα, ειδικά όταν υπάρχουν ταυτόχρονα συμβάντα, αυξημένη κίνηση και ανάγκη για ενισχυμένες περιπολίες.

Ο πρόεδρος της Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας Γιώργος Αγγελόπουλος περιγράφει τη βασική αιτία ως σοβαρή έλλειψη έμψυχου προσωπικού. Οπως σημειώνει, από 1η Ιανουαρίου 2026 δικαίωμα συνταξιοδότησης αποκτούν 144 αστυνομικοί, ενώ 12 αποχωρούν υποχρεωτικά λόγω ορίου ηλικίας. Πρόκειται, όπως τονίζει, για ποσοστό που μπορεί να φτάσει περίπου στο ένα έκτο της συνολικής οργανικής δύναμης. Το 2026 αναμένεται επίσης να φύγουν τουλάχιστον 10 άτομα σε αποστρατεία υποχρεωτικά, κάτι που επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τη διαθεσιμότητα. Και η ανησυχία μεγαλώνει ενόψει του 2027. Η αλλαγή του ασφαλιστικού μπορεί να οδηγήσει σε κύμα φυγής, με δεκάδες να επιλέγουν να αποχωρήσουν πριν αλλάξουν όρια και προϋποθέσεις. Ο κ. Αγγελόπουλος τονίζει ότι το κύμα αυτό είναι πλέον ορατό και στον αστυνομικό κλάδο, και γι’ αυτό έχουν ήδη γίνει επαφές με τη φυσική ηγεσία, με αναλυτική καταγραφή των προβλημάτων.

Ενα ακόμη ζήτημα, που επηρεάζει άμεσα την καθημερινή αστυνόμευση, είναι η απουσία δημοτικής αστυνομίας που θα μπορούσε να αναλάβει συγκεκριμένους τομείς. Ελεγχοι στάθμευσης και έλεγχοι σε καταστήματα πέφτουν στην ΕΛΑΣ, με αποτέλεσμα να απασχολούνται κανονικοί αστυνομικοί σε αντικείμενα που θα μπορούσαν να καλυφθούν αλλιώς. Αυτό μεταφράζεται σε λιγότερα πληρώματα στον δρόμο και λιγότερη ευελιξία σε ώρες αιχμής.

Με αυτά τα δεδομένα, η ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας στις επικείμενες τακτικές μεταθέσεις χαρακτηρίζεται επιβεβλημένη. Οπως τονίζει και ο κ. Αγγελόπουλος, η υπηρεσία πρέπει να στηριχθεί με προσωπικό τώρα, πριν οι αποχωρήσεις και οι συνταξιοδοτήσεις ανοίξουν μεγαλύτερα κενά. Γιατί όταν στην πράξη οι διαθέσιμοι επιχειρησιακοί είναι μόλις 200, κάθε νέα απώλεια δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι λιγότερη ασφάλεια στην καθημερινότητα.

