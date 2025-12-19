Μώμος 2026: Έως 31/12 η κατάθεση υποψηφιοτήτων σατιρικού δρώμενων

Μέχρι και την τελευταία μέρα του έτους, Τετάρτη 31/12/ 2025 οι ερασιτεχνικές ομάδες μπορούν να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους για να συμμετάσχουν στο 18ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Σάτιρας Ερασιτεχνικών θιάσων «Μώμος ο Πατρεύς» με θέμα «Το Τσίρκο» που θα πραγματοποιηθεί στις 30 και 31 Ιανουαρίου στο κινηματοθέατρο Πάνθεον, με αποστολή του δικού τους νούμερου (σατιρικού δρώμενου).

Όπως σημειώνει το Ερασιτεχνικό Σχήμα Πάτρας «Ρεφενέ» που διοργανώνει μαζί με την ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας το φεστιβάλ: «Αδέλφια ερασιτέχνες!

Το 18ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Σάτιρας Ερασιτεχνικών θιάσων «Μώμος ο Πατρεύς» έχει θέμα για το 2026 «Το Τσίρκο»

Στείλτε το δικό σας νούμερο λοιπόν (σατιρικό δρώμενο ελεύθερης θεματολογίας)

μέχρι 31/12/2025 στη διεύθυνση: refenedes@gmail.com για να λάβετε μέρος

το διήμερο 30,31 Ιανουαρίου 2026 στο ετήσιο υπερθέαμα, του Ερασιτεχνικού Θεάτρου αποτέλεσμα συνεργασίας 12 ομάδων!

Με το καλό, να βρεθούμε, και να γελάσουμε πάλι κατάμουτρα στη μιζέρια και τη σοβαροφάνεια».

