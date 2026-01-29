ΜΩΜΟΣ 2026: Ξεκινάει το Πανελλήνιο γλέντι της Σάτιρας

Ο Μώμος ο Πατρεύς 2026 (το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Σάτιρας Ερασιτεχνικών Θιάσων) αρχίζει την Παρασκευή στο Πάνθεον. Όπως κάθε χρόνο 11 ομάδες από ολόκληρη τη χώρα συνεργάζονται και συνθέτουν ένα διήμερο σατιρικών δρώμενων, στο πλαίσιο του Πατρινού Καρναβαλιού. Το φεστιβάλ είναι παραγωγή της ΚΕΔΗΠ Καρναβάλι Πάτρας και οργανώνεται από το Ε.Σ.Π. Ρεφενέ. Γίνεται ακόμη, με τη στήριξη του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας και την αιγίδα της «Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, Μεταφραστών και Μουσικοσυνθετών Θεάτρου.»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παραστάσεις Παρασκευής 30/1 (ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΜΩΜΟΥ 2026)

ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΝΘΕΟΝ ώρα 20:00

«Lebensraum» (Μονόπρακτο πείραμα για την καλοσύνη) του Θανάση Τριαρίδη

από τον Πολιτιστικό – θεατρικό Σύλλογο ΘΕΑΤΟ Παραμυθιάς (1996)

ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΝΘΕΟΝ ώρα 21:30

«Ο Φιάκας» του Δ. Μισιτζή από Θεατρική Ομάδα «ΘεατρΙΛΙΟΝ»

Ιλίου Αττικής (2007)

Παράσταση Σαββάτου 31/1 (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΩΜΟΥ 2026)

ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΝΘΕΟΝ ώρα 19:00

Διαγωνίζονται ενώπιον του κοινού οι ομάδες/δρώμενα:

(*) ΜΥΤΙΛΗΝΗ/ Πολιτιστικός Σύλλογος «Νάκαρα» Μυτιλήνης (2023).«Ρωμιός Και Ε(Λ)λαδέτα» της Μίρνας Αλεπουδέλλη/ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Θεατρική Ομάδα Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων Ο.Τ.Ε. Πάτρας-Αχαΐας (2007) Από το έργο «Το έξυπνο πουλί» του Ζ. Φεϋντώ το απόσπασμα «Γκούντρουν» /ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Θεατρική Ομάδα «Υφοποιοί», Πολιτιστικού Συλλόγου Κομποτίου «Νικόλαος Σκουφάς» (2015) Από το έργο «Ένα παράξενο ζευγάρι» Νηλ Σάιμον, το δρώμενο «Αταίριαστο ραντεβού »/ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ιόνια Σκηνή (2023) «ΜΠΑΛ ΝΤ’ ΑΝΦΑΝ» του Κώστα Σαλιών/ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Πειραματική Σκηνή Θεάτρου «Θέσπις» (1996) Από το έργο «Μπλακ χιούμορ» του Λάκη Μιχαηλίδη, το δρώμενο «Αντί στεφάνου»/ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πολιτιστικός Χορευτικός Σύλλογος Νάξου «Οι Χορονάξιοι» /Θεατρική ομάδα (2018) Από το έργο «Μιμίαμβοι» του Ηρώνδα το επεισόδιο (Οι Φιλιάζουσαι ή Ιδιάζουσαι)/ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Θεατρική ομάδα «Επίκεντρο πολιτισμού» (2014) Από το έργο «Bus stop» του Δ. Πολίτη το επεισόδιο «Άπλυτα» /ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Θεατρική Ομάδα Φιλιατών (2010)«Η χώρα των αθώων » του Δημήτρη Σκεύη/ ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Ανάμεσα στα δρώμενα θα υπάρχουν τα μουσικοχορευτικά ιντερμέδια του «Ρεφενέ» που έχουν θέμα για φέτος το Τσίρκο. Στο τέλος της βραδυάς θα ακολουθήσει απονομή βραβείων.

Με (*) οι πρωτοεμφανιζόμενες ομάδες και εντός παρενθέσεως η χρονολογία «γέννησης» κάθε ομάδας.

ΟΜΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΕΦΕΝΕ

(με αλφαβητική σειρά)

Ρένα Αγγελακοπούλου, Ελένη Αγγελοπούλου, Μαρία Αλανιάδη, Χάρης Αναγνωστόπουλος, Μελίνα Αναστασοπούλου, Ουρανία Αναστασοπούλου, Ελένη Αντωνοπούλου, Πέπη Γαλανοπούλου, Γιάννης Γεωργακάκης, Παναγιώτης Γεωργόπουλος, Χριστίνα Γεωργοπούλου, Γιάννης Γιαννούτσος, Κατερίνα Γκατζούνα, Χριστίνα Καλυβιώτη, Ανδρέας Καραπατάκης, Γιώργος Κωνσταντακόπουλος, Κώστας Μουρτάς, Ναταλία Μπεσσαράμπη, Πηνελόπη Οικονόμου, Αντώνης Παπαγεωργίου, Νίκος Πραγιάννης, Θεόδωρος Στεφανίδης, Ελένη Τασσοπούλου, Εβελίνα Τσακνάκη, Ελένη Φελούρη.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Τιμή εισιτηρίου 5 € ανά ημέρα.

Προπώληση στο ταμείο του θεάτρου

18:30-21:30 καθημερινά.

ΣΑΒΒΑΤΟ 31/1/2026 ΟΜΩΣ…

ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΜΩΜΟΣ!!

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΜΩΜΟΣ

Όλα τα βίντεο-υποψηφιότητες, ανεξάρτητα αν προκριθούν στα 10 καλύτερα,

θα αναρτηθούν στη σελίδα του «Μώμου», στην ιστοσελίδα του Πατρινού Καρναβαλιού από το Σάββατο 31/1/2026 το μεσημέρι και θα παραμείνουν εκεί για ένα ολόκληρο χρόνο.

Τα βίντεο –υποψηφιότητες που θα μπουν στα καλύτερα για το Βραβείο Καλύτερου Σατιρικού 10λέπτου θα αναρτηθούν ως ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΝΤΕΟ στην σελίδα του Μώμου στην πλατφόρμα του Πατρινού Καρναβαλιού την Τσικνο-Πέμπτη 12/2/ώρα 20:00. Την ίδια μέρα και στην ίδια ιστοσελίδα θα αναρτηθούν και τα επί μέρους βραβεία της Κριτικής Επιτροπής (Κειμένου, Σκηνοθεσίας, Μουσικής, Υποκριτικής, Κοστουμιών, Σκηνικών κ.λπ)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 2026:

Οι ομάδες αναγράφονται με αλφαβητική σειρά ονομάτων πόλεων και φέτος είχαμε 2 ομάδες από την ελληνική κοινότητα των Βρυξελλών.

ΑΘΗΝΑ/ Θεατρική Ομάδα Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών

«Πρώτη νύχτα γάμου» από τις «Ζακυνθινές Ομιλίες» του Νικολάου Γουσέτη/

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ/ Θεατρική Ομάδα «ΑλΜΑ» Βρυξελλών (2017)

Από το έργο «Ο μικρός πρίγκιπας» του Antoine de Saint-Exupéry/ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ/ Ελληνικό Θεατρικό Εργαστήρι Βρυξελλών/ Atelier Theatral Grec, BRUXELLES (1984) Από το έργο «Χρυσοβεργαρής και Ηλιοτάτη», του Τάσου Νυχά

/ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

ΚΙΛΚΙΣ/ Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία “Τέχνη” (1980)/Θεατρική Σκηνή

«Ρωμαίος & Ιουλιέτα, 30 χρόνια μετά» των Αλέξανδρου Ντερπούλη, Σίλα Σεραφείμ

/ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΛΑΡΙΣΑ/ Θεατρική ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας (2019)

Από το έργο: « Η ψεύτρα του Ζαν Κοκτώ μέσα από 10+1 αληθινές ιστορίες» σε κείμενα των μελών της ομάδας, το δρώμενο «Ιστορία του Φώτη Γιαννούλα» /ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ/ Θεατρική Ομάδα Πολιτιστικού Συλλόγου «Ο Φάρος» (1979/1985) Από το έργο «Η διαθήκη» του Μάριου Ποντίκα το επεισόδιο «Πέθανε και τον τιμήσαν όλοι»/ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ (*) ΠΑΤΡΑ/ Θεατρική ομάδα «Επίκεντρο πολιτισμού» (2014)

Από το έργο «Bus stop» του Δ. Πολίτη το επεισόδιο «O.M.G.»/ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

8.ΠΑΤΡΑ/ θεατρική Ομάδα «Ταξιδευτές της πρόζας» (2008)

Από την παράσταση «Ο αχόρταγος» του Δημήτρη Ψαθά/ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ

(*) ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ/ Θεατρική ομάδα «Histriones» (2024)

«Κάπου μεταξύ και στον αέρα» της Κατερίνα Ιωάννου/ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Το Ε.Σ.Π. Ρεφενέ ευχαριστεί δημοσίως την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας την ΚΕΔΗΠ Καρναβάλι Πάτρας, από τον πρόεδρο Κο Π. Σκούρα, την Κα Μ. Κυριακοπούλου μέχρι κάθε υπάλληλο χωριστά για την αμέριστη συμπαράσταση τους και τον Πολιτιστικό Τομέα του Δήμου Πατρέων.. Ευχαριστούμε ακόμα τον Τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό για τη πολύτιμη βοήθειά του.

