Μόναχο: Το μοντέρνο με το παλιό, ιδανικό για χριστουγεννιάτικη εκδρομή  

Η σημερινή μας επιλογή αφορά έναν χριστουγεννιάτικο προορισμό, σε μία ευρωπαϊκή χώρα που μπορείς να συνδυάσεις το παλιό με το μοντέρνο.

Ο λόγος για το Μόναχο, το οποίο ταυτόχρονα είναι παραμυθένιο και μοντέρνο, «μαζεμένο» σε έκταση και κοσμοπολίτικο σε ατμόσφαιρα, θεαματικά στολισμένο κι ανέλπιστα εξωστρεφές.

Με κάθε περιοχή του να μοιάζει βγαλμένη από σελίδες ενός γιορτινού διηγήματος, με μοναδικού ύφους και ιστορίας υπαίθριες αγορές που σε βάζουν αυτόματα σε χριστουγεννιάτικη διάθεση, με γεύσεις και μελωδίες που ξορκίζουν το κρύο και με τις χιονισμένες Αλπεις να προσφέρουν το τέλειο φόντο, συμπληρώνοντας συχνά με τα πρώτα χιόνια μία βόλτα για ψώνια και φαγητό στο πεζοδρομημένο της κέντρο, η πρωτεύουσα της Βαυαρίας έχει ήδη μετατραπεί σε μία σκηνή παραμυθιού.

Η παλαιότερη, αυθεντικότερη και θεαματικότερη υπαίθρια χριστουγεννιάτικη αγορά στήνεται στην καρδιά του Μονάχου και έχει ιστορία σχεδόν 7 αιώνων. Υπέροχα ξύλινα σαλέ-σπιτάκια καταλαμβάνουν όλη την πλατεία Marienplatz, ενώ το εντυπωσιακό νεογοτθικό Δημαρχείο με τους επιβλητικούς του πύργους παρέχει το ρομαντικό φόντο και το θεόρατο, ύψους 25 μέτρων, έλατο που στολίζεται με 3.000 φωτάκια, σχεδόν κλέβει την παράσταση από την ίδια την αγορά. Το χρυσό άγαλμα της Παναγίας επιβλέπει από το κέντρο της Marienplatz το μικρό χωριό από παραδοσιακά μαγαζάκια, που απλώνεται από το παλιό Δημαρχείο έως ένα μεγάλο μέρος του εμπορικού πεζόδρομου Fußgängerzone.

Αν οι λιχουδιές της Christkindlmarkt σας άνοιξαν την όρεξη, δεν έχετε παρά να κατευθυνθείτε στην υπαίθρια αγορά τροφίμων της πόλης, έναν θεσμό που χρονολογείται από το 1807 και βρίσκεται δύο βήματα από την Marienplatz. Οι πάνω από 100 μόνιμοι πάγκοι της Viktualienmarkt, η επίσκεψη στην οποία αποτελεί ούτως ή άλλως μια απολαυστική και άκρως χορταστική εμπειρία, αυξάνονται την περίοδο αυτή ή και μεταμορφώνονται σε αμιγώς χριστουγεννιάτικου ύφους. Λουκάνικα και νοστιμότατα φιλέτα σολομού ψήνονται επί τόπου και καταναλώνονται με ψωμάκια, ξινολάχανο και αγγουράκια τουρσί, ενώ παραδοσιακά ζυμαρικά με κρέμα και τυριά, πατάτες με μυρωδικά, κρέπες, καραμελωμένα μήλα, ψητά κάστανα, το παραδοσιακό κέικ Stollen με γέμιση από αμυγδαλόπαστα και τα μπισκότα Lebkuchen που μοσχοβολούν μπαχαρικά, δεν αφήνουν κανένα πεινασμένο ή ασυγκίνητο.

