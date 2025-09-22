Μονεμβασιά: Το «κρυμμένο διαμάντι», τι να δείτε

Η σημερινή μας επιλογή είναι η Μονεμβασιά, η οποία φιλοξενεί μία από τις πιο καλοδιατηρημένες και όμορφες καστροπολιτείες της Ελλάδας, η οποία συγκεντρώνει όλο τοn χρόνο φανατικούς επισκέπτες.

Σπίτια, ενετικά αρχοντικά και σοκάκια σμιλεμένα στο βράχο σαν γλυπτά, κάνουν τη Μονεμβασιά το λεγόμενο «Γιβραλτάρ της Ανατολής», αυτόν τον μοναδικό μεσαιωνικό οικισμό της Πελοποννήσου. Θα φτάσετε στη Μονεμβασιά με αυτοκίνητο, το οποίο θα το αφήσετε λίγο πριν την πύλη, στον δρόμο που ενώνει το κάστρο με την καινούργια πόλη, καθώς μέσα στην παλιά πόλη δεν επιτρέπονται τα αυτοκίνητα. Μπαίνοντας στην πόλη, στα αριστερά σας, θα βρείτε το σπίτι του μονεμβασιώτη ποιητή της Ρωμιοσύνης Γιάννη Ρίτσου, που σε κάποιο ποίημά του τη χαρακτήρισε «πέτρινο καράβι». Ο κεντρικός δρόμος ονομάζεται «Γιάννη Ρίτσου», ενώ στο κοιμητήριο του Κάστρου βρίσκεται και ο τάφος του ποιητή. Η μαγεία αυτής της καστροπολιτείας είναι μοναδική. Σε συνεπαίρνει να περιδιαβείς στα σοκάκια σε μία πόλη που μοιάζει με σκηνικό, ενώ νομίζεις ότι ξαφνικά θα ξεπροβάλλουν ιππότες και κυρίες με τα κρινολίνα. Η Μονεμβασιά είναι από τους σπάνιους προορισμούς διακοπών στην Ελλάδα που λειτουργεί σχεδόν με την ίδια επιτυχία και τους 12 μήνες του χρόνου. Μέσα στο κάστρο θα βρείτε τα πάντα: ξενοδοχεία, ταβέρνες, μαγαζιά, ζαχαροπλαστεία, τράπεζες, καφέ, καταστήματα με σουβενίρ και μικρά σούπερ μάρκετ.

Το κεντρικό καλντερίμι που διατρέχει την πόλη από την είσοδό της μέχρι το ανατολικό μέρος του Κάστρου, συναντιέται με δεκάδες άλλα δρομάκια, με πιο σημαντικό αυτό που διασχίζει την καστροπολιτεία κάθετα, από τη θάλασσα προς την Ανω Πόλη, το Γούλα όπως λέγεται, και συναντώνται στη μεγάλη κεντρική πλατεία με το κανόνι.

Αν αποφασίσετε να ανέβετε στην επάνω πόλη, η συγκλονιστική θέα θα σας ανταμείψει. Εκεί ψηλά θα συναντήσετε την εκκλησία της Αγίας Σοφίας, εμβληματικό σημείο για ξεκούραση μετά την ανάβαση, και χάζι στη θέα της πόλης μέχρι τη θάλασσα. Στην περιοχή της Ανω Πόλης βρίσκονται όλα τα μεγάλα αρχοντικά, πολλά εγκαταλελειμμένα, μιας και εδώ έμεναν οι πιο πλούσιοι κάτοικοι.

Στο καλντερίμι που οδηγεί στην επάνω πόλη, θα συναντήσετε δύο δεξαμενές τη μεγάλη που είναι γνωστή και ως «κάτεργο» και τη μικρή γνωστή ως «καράβι» και επίσης μία τούρκικη κρήνη.

Σίγουρα θα περάσετε από τη μικρή πλατεία που ανοίγεται μπροστά από την εκκλησία του Ελκόμενου Χριστού που είναι και η Μητρόπολη του Κάστρου.

Εκεί δίπλα σε ένα πέτρινο κτίριο, στεγάζεται η αρχαιολογική συλλογή. Το κτίριο που χτίστηκε επί τουρκοκρατίας ως τζαμί, αργότερα έγινε κτίσμα φυλακών και μετά καφενείο. Τώρα ως μουσείο, είναι αφιερωμένο σε εκθέματα από τη δημόσια ζωή της πόλης, με μαρμάρινα η πέτρινα γλυπτά και σε ιδιωτικές συλλογές με κεραμικά σκεύη και αντικείμενα της καθημερινότητας.

