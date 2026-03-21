Μόνο περηφάνια για τον Εμμανουήλ Καραλή, αργυρός στο Παγκόσμιο, έβαλε πίεση τον… εξωγήινο Ντουπλάντις
Στη δεύτερη θέση με άλμα στα 6,05 μ., τρομερός ο Σουηδός που είναι ανίκητος ξεπερνώντας τα 6,25 μ.!
Ιστορία έγραψε στο Τορούν ο Εμμανουήλ Καραλής, εξασφαλίζοντας το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν της Πολωνίας.
Ο Μανόλο ξεπερνώντας τα 6.05μ. «κλείδωσε» το ασημένιο και πίεσε όσο και όπως μπορούσε τον…εξωγήινο Μόντο Ντουπλάντις , είναι ανίκητος! Ο Σουηδός αναδείχτηκε και πάλι Παγκόσμιος πρωταθλητής με άλμα στα 6,25 μ.!
Μετά τα 6.05μ. ο Καραλής αποφάσισε να αφήσει τα 6.10μ και 6.15μ που πέρασε ο Ντουπλάντις. Έβαλε τον πήχη στα 6.20μ. προκειμένου να βάλει από κάτω τον Σουηδό, ωστόσο δεν κατάφερε να περάσει το συγκεκριμένο ύψος. Ο Ντουπλάντις χαμογέλασε βλέποντας τον Καραλή να φτάνει πολύ κοντά κοντά στα 6.20μ.
Εν συνεχεία, ο Σουηδός υπερπρωταθλητής πέρασε τα 6.25μ. προκειμένου να εδραιώσει το προβάδισμά του. Ο Καραλής σε αυτό το ύψος αποφάσισε να πηδήξει και να μην πάει πιο ψηλά, παρότι δεν θα άλλαζε κάτι στην κατάταξη ακόμη κι αν τα κατάφερνε. Ο Ελληνας πρωταθλητής πάντως απέτυχε και στις δύο προσπάθειές του στα 6.25μ. και ως εκ τούτου τερμάτισε δεύτερος πίσω μόνο από τον αήττητο Ντουπλάντις.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News