Μόνο περηφάνια για τον Εμμανουήλ Καραλή, αργυρός στο Παγκόσμιο, έβαλε πίεση τον… εξωγήινο Ντουπλάντις

Στη δεύτερη θέση με άλμα στα 6,05 μ., τρομερός ο Σουηδός που είναι ανίκητος ξεπερνώντας τα 6,25 μ.!

21 Μαρ. 2026 22:00
Pelop News

Ιστορία έγραψε στο Τορούν ο Εμμανουήλ Καραλής, εξασφαλίζοντας το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν της Πολωνίας.

Ο Μανόλο ξεπερνώντας τα 6.05μ. «κλείδωσε» το ασημένιο και πίεσε όσο και όπως μπορούσε τον…εξωγήινο Μόντο Ντουπλάντις , είναι ανίκητος! Ο Σουηδός αναδείχτηκε και πάλι Παγκόσμιος πρωταθλητής με άλμα στα 6,25 μ.!

Μετά τα 6.05μ. ο Καραλής αποφάσισε να αφήσει τα 6.10μ και 6.15μ που πέρασε ο Ντουπλάντις. Έβαλε τον πήχη στα 6.20μ. προκειμένου να βάλει από κάτω τον Σουηδό, ωστόσο δεν κατάφερε να περάσει το συγκεκριμένο ύψος. Ο Ντουπλάντις χαμογέλασε βλέποντας τον Καραλή να φτάνει πολύ κοντά κοντά στα 6.20μ.

Εν συνεχεία, ο Σουηδός υπερπρωταθλητής πέρασε τα 6.25μ. προκειμένου να εδραιώσει το προβάδισμά του. Ο Καραλής σε αυτό το ύψος αποφάσισε να πηδήξει και να μην πάει πιο ψηλά, παρότι δεν θα άλλαζε κάτι στην κατάταξη ακόμη κι αν τα κατάφερνε. Ο Ελληνας πρωταθλητής πάντως απέτυχε και στις δύο προσπάθειές του στα 6.25μ. και ως εκ τούτου τερμάτισε δεύτερος πίσω μόνο από τον αήττητο Ντουπλάντις.

