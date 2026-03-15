Μόνο θαυμασμός για τους Μίνι Παίδες της ΝΕΠ – Φωτογραφίες/βίντεο

Η ομάδα πόλο Μίνι Παίδων της ΝΕΠ απέδειξε ότι έχει ταλέντο και δυνατότητες, παίρνοντας την πρόκριση στη συνέχεια του αντίστοιχου Πανελληνίου πρωταθλήματος Κ14.

Μόνο θαυμασμός για τους Μίνι Παίδες της ΝΕΠ - Φωτογραφίες/βίντεο Πρόκριση στην επόμενη φάση για τους Μίνι Παίδες της ΝΕΠ
15 Μαρ. 2026 12:23
Pelop News

Το 3 στα 3 πέτυχαν οι Μίνι Παίδες της ΝΕΠ στη β΄ φάση του αντίστοιχου Πανελληνίου πρωταθλήματος Κ14, καθώς νίκησαν και τον ΝΟ Ναυπλίου στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» με 19-9. Τα 8λεπτα: 5-3, 5-2, 5-1, 4-3. Τα γκολ της ΝΕΠ: Παπανίκος 4, Θεριάκης 4, Ροδόπουλος 1, Γιουρούκος 5, Παπαναγιώτου 4, Φουρκιώτης 1.

Μόνο θαυμασμός για τους Μίνι Παίδες της ΝΕΠ - Φωτογραφίες/βίντεο Μόνο θαυμασμός για τους Μίνι Παίδες της ΝΕΠ - Φωτογραφίες/βίντεο Μόνο θαυμασμός για τους Μίνι Παίδες της ΝΕΠ - Φωτογραφίες/βίντεοΜόνο θαυμασμός για τους Μίνι Παίδες της ΝΕΠ - Φωτογραφίες/βίντεο

Χθες, οι Μίνι Παίδες της ΝΕΠ νίκησαν τον Απόλλωνα Σμύρνης με σκορ 22-10. Τα 8λεπτα: 4-4, 0-8, 4-8, 2-2. Τα γκολ της ΝΕΠ: Παπανίκος 5, Γιαουπάι 1, Θεριάκης 5, Ροδόπουλος 1, Γιουρούκος 1, Παπαναγιώτου 5, Φουρκιώτης 2, Σταματακόπουλος 1, Τσίγκας 1.

Μόνο θαυμασμός για τους Μίνι Παίδες της ΝΕΠ - Φωτογραφίες/βίντεο Μόνο θαυμασμός για τους Μίνι Παίδες της ΝΕΠ - Φωτογραφίες/βίντεο Μόνο θαυμασμός για τους Μίνι Παίδες της ΝΕΠ - Φωτογραφίες/βίντεο Μόνο θαυμασμός για τους Μίνι Παίδες της ΝΕΠ - Φωτογραφίες/βίντεο

Προχθές, η ΝΕΠ νίκησε τον ΝΟΠ με σκορ 10-7. Τα 8λεπτα: 2-2, 1-2, 3-2, 4-1. Τα γκολ της ΝΕΠ: Παπανίκος 2, Θεριάκης 4, Καλύβας 1, Παπαναγιώτου 2, Γιουρούκος 1. Τα γκολ του ΝΟΠ: Χαρίτος 2, Γεωργαράς 1, Σύψας 1, Ανδρ. Δημητρόπουλος 2, Π. Δημητρόπουλος 1.

Η αποστολή αποτελείται από τους εξής αθλητές: Δημήτρης Παπανίκος, Ιωάννης Θεριακής, Νίκος Παπαναγιώτου, Παναγιώτης Καλύβας, Ιωάννης Φουρκιωτης, Εκτορας Γιουρούκος, Βασίλης Γρηγορόπουλος, Παναγιώτης Κορδάς, Δημήτρης Χασάπης, Αλέξανδρος Σταματακόπουλος, Δημήτρης Χριστοπουλος, Αλέξανδρος Ροδόπουλος, Βασίλης Κογκόπουλος, Νικόλας Γκοτσοπουλος, Αργύρης Κορδάς, Ιωάννης Γιαουπάι, Παύλος Δατσέρης, Γεώργιος Ευαγγελάτος,
Γεώργιος Τσίγκας .

Μόνο θαυμασμός για τους Μίνι Παίδες της ΝΕΠ - Φωτογραφίες/βίντεο Μόνο θαυμασμός για τους Μίνι Παίδες της ΝΕΠ - Φωτογραφίες/βίντεο Μόνο θαυμασμός για τους Μίνι Παίδες της ΝΕΠ - Φωτογραφίες/βίντεο Μόνο θαυμασμός για τους Μίνι Παίδες της ΝΕΠ - Φωτογραφίες/βίντεο
Η ΝΕΠ έχει ήδη πάρει την πρόκριση στη γ΄ φάση (οι αγώνες θα γίνουν το διάστημα 15-17/5).

