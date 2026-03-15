Μόνο θαυμασμός για τους Μίνι Παίδες της ΝΕΠ – Φωτογραφίες/βίντεο

Το 3 στα 3 πέτυχαν οι Μίνι Παίδες της ΝΕΠ στη β΄ φάση του αντίστοιχου Πανελληνίου πρωταθλήματος Κ14, καθώς νίκησαν και τον ΝΟ Ναυπλίου στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» με 19-9. Τα 8λεπτα: 5-3, 5-2, 5-1, 4-3. Τα γκολ της ΝΕΠ: Παπανίκος 4, Θεριάκης 4, Ροδόπουλος 1, Γιουρούκος 5, Παπαναγιώτου 4, Φουρκιώτης 1.

Χθες, οι Μίνι Παίδες της ΝΕΠ νίκησαν τον Απόλλωνα Σμύρνης με σκορ 22-10. Τα 8λεπτα: 4-4, 0-8, 4-8, 2-2. Τα γκολ της ΝΕΠ: Παπανίκος 5, Γιαουπάι 1, Θεριάκης 5, Ροδόπουλος 1, Γιουρούκος 1, Παπαναγιώτου 5, Φουρκιώτης 2, Σταματακόπουλος 1, Τσίγκας 1.

Προχθές, η ΝΕΠ νίκησε τον ΝΟΠ με σκορ 10-7. Τα 8λεπτα: 2-2, 1-2, 3-2, 4-1. Τα γκολ της ΝΕΠ: Παπανίκος 2, Θεριάκης 4, Καλύβας 1, Παπαναγιώτου 2, Γιουρούκος 1. Τα γκολ του ΝΟΠ: Χαρίτος 2, Γεωργαράς 1, Σύψας 1, Ανδρ. Δημητρόπουλος 2, Π. Δημητρόπουλος 1.

Η αποστολή αποτελείται από τους εξής αθλητές: Δημήτρης Παπανίκος, Ιωάννης Θεριακής, Νίκος Παπαναγιώτου, Παναγιώτης Καλύβας, Ιωάννης Φουρκιωτης, Εκτορας Γιουρούκος, Βασίλης Γρηγορόπουλος, Παναγιώτης Κορδάς, Δημήτρης Χασάπης, Αλέξανδρος Σταματακόπουλος, Δημήτρης Χριστοπουλος, Αλέξανδρος Ροδόπουλος, Βασίλης Κογκόπουλος, Νικόλας Γκοτσοπουλος, Αργύρης Κορδάς, Ιωάννης Γιαουπάι, Παύλος Δατσέρης, Γεώργιος Ευαγγελάτος,

Γεώργιος Τσίγκας .



Η ΝΕΠ έχει ήδη πάρει την πρόκριση στη γ΄ φάση (οι αγώνες θα γίνουν το διάστημα 15-17/5).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



