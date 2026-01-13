Μονοδενδρι: Στο «μπαλκόνι» της Πίνδου

Η σημερινή μας επιλογή είναι ένα μικρό, πολύ γραφικό χωριό που διαφέρει από όλα τα υπόλοιπα Ζαγοροχώρια.

Ο λόγος για το Μονοδένδρι, έναν must σταθμό σε μία χορταστική περιήγηση στους παραδοσιακούς οικισμούς της Ηπείρου.

Αρχικά η συγκλονιστική του τοποθεσία, έτσι όπως μοιάζει να «κρέμεται» από τις πλαγιές της Πίνδου και να αιωρείται πάνω από το θεαματικό φαράγγι του Βίκου. Και η αλήθεια είναι πως αν υπάρχει ένα Ζαγοροχώρι από το οποίο η θέα προς τη χαράδρα να είναι πραγματικά αποστομωτική αυτό είναι σίγουρα το Μονοδένδρι με την πανέμορφη, αλλά ερειπωμένη πια, Μονή της Αγίας Παρασκευής, αλλά και τις ξακουστές αλευρόπιτες τις οποίες οι γυναίκες του χωριού φτιάχνουν με την κλασική, τοπική συνταγή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θα καθίσετε σε ένα από τα τραπεζάκια της κεντρικής πλακόστρωτης πλατείας και θα απολαύσετε τις καλύτερες ντόπιες γεύσεις, καλό καφέ και πεντανόστιμα σπιτικά γλυκά κάτω από τον πλάτανο που σκορπά γλυκιά σκιά.

Στη συνέχεια θα κάνετε μία βόλτα στα στενάκια του χωριού για να δείτε τα ιστορικά κτήρια, ανάμεσά τους το ανακαινισμένο αρχοντικό Πανταζή που λειτουργεί σαν εκθεσιακός χώρος και, βέβαια, τη Ριζάρειο Σχολή, ένα σημαντικό κληροδότημα δύο εύπορων εμπόρων με καταγωγή από το Μονοδένδρι.

Τίποτα, ωστόσο, δεν μπορεί να συγκριθεί με την αξέχαστη εμπειρία της πεζοπορίας στο φαράγγι του Βίκου, αλλά και από τη θέα που θα αντικρίσετε αν σταθείτε στη θέση Οξυά για να παρατηρήσετε αυτή τη βαθιά, άγρια χαράδρα πανοραμικά.

Το Μονοδένδρι δεν είναι σίγουρα το μεγαλύτερο Ζαγοροχώρι, ούτε, φυσικά, το πιο δημοφιλές. Είναι, όμως, ένα σταθερό σημείο συνάντησης για τους τακτικούς επισκέπτες της περιοχής, όπου θα βρείτε μάλιστα και ένα από τα πιο κουλ μπαρ όλης της Ηπείρου και μπόλικο εξαιρετικό φαγητό ως το ιδανικό συμπλήρωμα ενός έτσι κι αλλιώς ονειρεμένου ταξιδιού.

Ενα από αυτά που μπορείτε να κάνετε είναι να πάτε στην άκρη του φαραγγιού του Βίκου. Το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής αποτελεί ένα από τα πιο γραφικά και όμορφα αξιοθέατα σε όλα τα Ζαγοροχώρια. Η μονή, που είναι πλέον εγκαταλελειμμένη, ιδρύθηκε την πρώτη δεκαετία του 15ου αιώνα και πιο συγκεκριμένα μεταξύ του 1413 και του 1414 από τον τοπικό ηγέτη και Δεσπότη της Ηπείρου Κάρολο Α’ Τόκκου με την πολύτιμη βοήθεια των κατοίκων του κοντινού χωριού Βίτσα και προσωπικά έξοδα του ντόπιου εύπορου άρχοντα Μιχαήλ Θεριανού.

