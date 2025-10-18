Μονόδρομος η νίκη για τον ΝΟΠ στη μάχη με Χανιά

Μονόδρομος η νίκη για τον ΝΟΠ στη μάχη με Χανιά
18 Οκτ. 2025 10:48
Pelop News

Το πρώτο επί της ουσίας κρίσιμο παιχνίδι δίνει σήμερα το μεσημέρι (13.00) η ανδρική ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία υποδέχεται τα Χανιά για την 4η αγωνιστική.
Η ομάδα του Λεμπέση με «όπλο» την έδρα θα προσπαθήσει να επιβάλει τον ρυθμό της και να φτάσει στο τρίποντο που θα την βοηθήσει πολλαπλά.
Οι δαίμονες σε περίπτωση νίκης, όχι μόνο θα αφήσει χαμηλά στη βαθμολογία την ομάδα της Κρήτης, αλλά θα ανέβει ψυχολογικά.
Στα θετικά είναι ότι χθες ολοκληρώθηκε η προετοιμασία και δεν υπάρχει καμία απουσία για το προπονητικό επιτελείο.
*Το ΝΟΠ-Χανιά θα σφυρίξουν οι Κουρτίδης-Μαρκοπούλου.
* Στα άλλα σημερινά παιχνίδια: 17.00: Εθνικός-Πανιώνιος και 17.00: Χίος-Π. Φάληρο.
