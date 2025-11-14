«Μονόδρομος οι κινητοποιήσεις» για την Περιφερειακή Ενωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας

Οι αποφάσεις του ΔΣ της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας.

«Μονόδρομος οι κινητοποιήσεις» για την Περιφερειακή Ενωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας
14 Νοέ. 2025 10:43
Pelop News

Το ΔΣτης Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας, κατά τη συνεδρίασή του την 13-11-2025, έλαβε, μεταξύ άλλων, τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Μετά την ενημέρωση από τον Πρόεδρο κ. Αθανάσιο Παπαδόπουλο αναφορικά με το ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη (6 έως 8/11/2025), εκφράστηκε, για μια ακόμη φορά η έντονη ανησυχία και ο προβληματισμός για την επίλυση των πάγιων αιτημάτων της Τ.Α. καθώς και για την απαξίωση του θεσμού εκ μέρους της Κυβέρνησης και του ΥΠΕΣ, θεωρώντας ότι οι κινητοποιήσεις και η κλιμάκωσή τους αποτελούν πλέον μονόδρομο. Στα πλαίσια της παραπάνω συλλογιστικής αλλά και των αποφάσεων που έλαβε η ΚΕΔΕ, το Δ.Σ. της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, ΟΜΟΦΩΝΑ κατέληξε στα παρακάτω:

– Στη συμμετοχή εκπροσώπων της στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την 17-12-2025.

– Στο συμβολικό κλείσιμο των Δήμων την 19-12-2025 και τη συμμετοχή τους σε συγκέντρωση έξω από τη Βουλή, μία ημέρα πριν την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού.
– Στην πραγματοποίηση Γενικής Συνέλευσης εκπροσώπων της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα και συγκεκριμένα στην αγορά «ΑΡΓΥΡΗ», πριν τις ανωτέρω ημερομηνίες.

2. Μετά από εισήγηση του Δημάρχου Θέρμου και μέλους του Δ.Σ. της ΠΕΔ κ. Κωνσταντάρα Σπύρου, αναφορικά με την αιφνιδιαστική και απαράδεκτη απόφαση – εισήγηση προς το ΥΠΕΣ της ΚΕΔΕ κατανομής της έκτακτης χρηματοδότησης 105 εκατ. ευρώ που θα δοθεί από το ΥΠΕΣ προς τους ΟΤΑ – κάνοντας αποδεκτό 1,5 εκατ. ευρώ εξ αυτών να δοθεί για το τέλος ταφής στους εννέα (9) δήμους της Πελοποννήσου – (70% ορεινοί, ημιορεινοί, νησιωτικοί δήμοι – 30% αστικοί δήμοι), η οποία καταστρατηγεί αποφάσεις συνεδρίων (Βόλος 2022) και δημιουργεί προϋποθέσεις άνισης μεταχείρισης των δήμων, ζητά:

-Την άμεση ανάκλησή της και την μη έκδοση απόφασης από τον αρμόδιο ΥΠΕΣ, διότι ελλοχεύει ο κίνδυνος περαιτέρω καταστρατήγησης των κριτηρίων που έχουν γίνει αποδεκτά.

– Την τήρηση και πλήρη εφαρμογή των κριτηρίων κατανομής καθότι δεν είναι δυνατόν μία απόφαση ΔΣ να ανατρέπει απόφαση συνεδρίου.

-Την λήψη όμοιας απόφασης από όλες τις ΠΕΔ της χώρας για το συγκεκριμένο ζήτημα.

3. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την σχετική πρόταση της πενταμελούς επιτροπής του ΔΣ που έχει συγκροτηθεί σχετικά με την επιχορήγηση εκδηλώσεων όλων των Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που συνδιοργανώνει η ΠΕΔ για το έτος 2026, έλαβε την παρακάτω απόφαση:

• Να αυξηθεί το ποσό που διατίθεται κατά 30%.

• Να αυξηθεί η επιπλέον χρηματοδότηση για τις περιπτώσεις εμβληματικών εκδηλώσεων στους Δήμους Καλαβρύτων, Ι.Π. Μεσολογγίου, Αρχαίας Ολυμπίας και Πατρέων, από 7.000 σε 12.000 ευρώ.

4. Αποφάσισε τη συμμετοχή της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας στην υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα Horizon Europe “Alerts for Resilient Earth Futures” (APEF) μαζί με άλλους εταίρους, που στοχεύει στη βελτίωση της ανθεκτικότητας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, απέναντι σε φυσικούς κινδύνους (πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές).

5. Όρισε εκπροσώπους σε διάφορες επιτροπές που συμμετέχει η ΠΕΔ και ενέκρινε τις τρέχουσες δαπάνες.

 

