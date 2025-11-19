Μονομαχίες για τις γυναίκες του ΝΟΠ και της ΝΕΠ για το πρωτάθλημα

Μια ακόμα δύσκολη αποστολή για τη γυναικεία ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία υποδέχεται τη Γλυφάδα για την 8η αγωνιστική της Α1 Εθνικής (Πεπανός, 19.30).

Η πατρινή ομάδα γνωρίζει ότι οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος της απέναντι σε έναν αντίπαλο που έχει πιο πλούσιο και κυρίως πιο έμπειρο ρόστερ, όμως θα παλέψει χωρίς άγχος για το καλύτερο.

Στο αγωνιστικό μέρος, η προετοιμασία του ΝΟΠ ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα με τον Βασίλη Κανελλόπουλο να υπολογίζει σε όλες τις αθλήτριες του.

Η ΝΕΠ ΜΕ ΡΕΘΥΜΝΟ

Από εκεί και πέρα, η άλλη ομάδα της Πάτρας, η ΝΕΠ παίζει σήμερα (14.30) εκτός έδρας με τον ουραγό ΝΟ Ρέθυμνο και μοναδικό στόχο να πάρει τη νίκη.

Το σύνολο του Τσόκα εφόσον δείξει καλό πρόσωπο δεν θα έχει πρόβλημα να πάρει το θετικό αποτέλεσμα θα φτάσει τους 9 βαθμούς και θα ξεφύγει από την επικίνδυνη ζώνη.

Το ΝΟΠ-Γλυφάδα θα σφυρίξουν οι Βότσικας-Γιαννέλης και το ΝΟ Ρέθυμνου-ΝΕΠ οι Κατσώνης-Καζούλης.

