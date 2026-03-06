Morgan Stanley: Η διάρκεια του πολέμου Ιράν-ΗΠΑ-Ισραήλ κλειδί για τις αγορές

Morgan Stanley: Η διάρκεια του πολέμου Ιράν-ΗΠΑ-Ισραήλ κλειδί για τις αγορές
06 Μαρ. 2026 11:30
Η Morgan Stanley Wealth Management προειδοποιεί ότι η διάρκεια της στρατιωτικής κλιμάκωσης μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για τις επιπτώσεις στις παγκόσμιες αγορές. Σύμφωνα με την ανάλυση, οι επενδυτές μπορούν να απορροφήσουν μια σύντομη περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας, όμως εάν οι εχθροπραξίες παραταθούν πέρα από λίγες εβδομάδες, οι συνέπειες γίνονται σημαντικά πιο σοβαρές, με κίνδυνο διαταραχών στην προσφορά ενέργειας, υψηλότερου πληθωρισμού και αυξημένης μεταβλητότητας.

Η Monica Guerra, επικεφαλής πολιτικής ανάλυσης για τις ΗΠΑ στη Morgan Stanley Wealth Management, υπογραμμίζει ότι «όσο περισσότερο διαρκεί η αβεβαιότητα, τόσο δυσκολότερο είναι για τις αγορές να την αγνοήσουν». Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ενδεχόμενο εμπλοκής των Στενών του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Οποιαδήποτε διακοπή ή περιορισμός της διέλευσης θα οδηγούσε σε απότομη άνοδο των τιμών ενέργειας.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ενδέχεται να διαρκέσουν 4 έως 5 εβδομάδες. Σε ένα τέτοιο σενάριο, η Morgan Stanley εκτιμά ότι η γεωπολιτική κρίση μπορεί να μετατραπεί σε οικονομική πίεση, με:

  • Αύξηση τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου
  • Ενίσχυση πληθωριστικών πιέσεων
  • Μεγαλύτερη μεταβλητότητα σε μετοχές, ομόλογα και συναλλαγματικές ισοτιμίες
  • Πιθανές παρεμβάσεις νομισματικής πολιτικής από κεντρικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της Fed

Οι αναλυτές σημειώνουν ότι οι αγορές έχουν δείξει ανθεκτικότητα σε παρόμοιες κρίσεις στο παρελθόν, όταν αυτές παρέμειναν περιορισμένης διάρκειας. Ωστόσο, μια παρατεταμένη σύγκρουση θα περιπλέξει περαιτέρω το σενάριο, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με υψηλές αποτιμήσεις μετοχών και υπάρχουσες πληθωριστικές τάσεις.

