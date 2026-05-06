Μόρνος: Το Κάλλιο βυθίζεται ξανά και τα αποθέματα νερού παίρνουν μεγάλη ανάσα

Αισθητά διαφορετική είναι πλέον η εικόνα στη λίμνη του Μόρνου, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις του φετινού χειμώνα αλλά και του Απριλίου οδήγησαν σε σημαντική άνοδο της στάθμης του νερού, με αποτέλεσμα το Κάλλιο να χάνεται ξανά σταδιακά κάτω από την επιφάνεια της λίμνης. Η μεταβολή είναι εντυπωσιακή σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, όταν το βυθισμένο χωριό γινόταν όλο και πιο ορατό λόγω της χαμηλής στάθμης.

Η εικόνα αυτή έχει ισχυρό συμβολισμό, καθώς το Κάλλιο είναι άρρηκτα δεμένο με την ιστορία του ταμιευτήρα του Μόρνου και με την υδροδότηση της Αττικής. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, οι κάτοικοι εγκατέλειψαν τον οικισμό για να προχωρήσει η κατασκευή του φράγματος, ενός έργου που μέχρι σήμερα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πηγές τροφοδοσίας του λεκανοπεδίου με νερό.

Τα νέα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ καταγράφουν σαφή ενίσχυση των αποθεμάτων. Στις 6 Απριλίου 2026 ο όγκος νερού στη λίμνη ανερχόταν σε 487.261.000 κυβικά μέτρα, ενώ έναν μήνα αργότερα, στις 6 Μαΐου 2026, είχε φτάσει τα 525.585.000 κυβικά μέτρα. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στις συνεχείς βροχοπτώσεις της άνοιξης και δείχνει ότι ο Μόρνος έχει ανακτήσει σημαντικό μέρος των απωλειών που είχαν προκαλέσει ανησυχία το προηγούμενο διάστημα.

Η διαφορά γίνεται ακόμη πιο έντονη αν συγκριθεί με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, όταν τα αποθέματα είχαν περιοριστεί στα 319.832.000 κυβικά μέτρα, τροφοδοτώντας τότε έντονο προβληματισμό για την επάρκεια νερού στην Αττική. Σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα, στις 23 Οκτωβρίου 2025, η λίμνη είχε αγγίξει ένα από τα πιο δύσκολα σημεία των τελευταίων ετών, με αποθέματα 156.996.000 κυβικών μέτρων, πριν αρχίσει η σταδιακή ανάκαμψη.

Η νέα εικόνα του ταμιευτήρα

Τη σημαντική αυτή αλλαγή αποτυπώνουν και οι πρόσφατες φωτογραφίες από τη λίμνη, στις οποίες φαίνεται καθαρά ότι το τοπίο έχει μεταμορφωθεί σε σχέση με πέρυσι. Εκεί όπου πριν από μήνες το Κάλλιο ξεπρόβαλλε όλο και περισσότερο από τα νερά, τώρα το χωριό βυθίζεται ξανά, καθώς ο ταμιευτήρας ανακτά σταδιακά τον όγκο του.

Η εξέλιξη αυτή δεν σημαίνει ότι το πρόβλημα της λειψυδρίας έχει οριστικά κλείσει, δείχνει όμως ότι ο φετινός χειμώνας και η βροχερή άνοιξη έδωσαν ουσιαστική ανάσα σε ένα από τα πιο κρίσιμα υδάτινα αποθέματα της χώρας. Και μόνο το γεγονός ότι το Κάλλιο χάνεται ξανά κάτω από τα νερά της λίμνης αρκεί για να δείξει πόσο έχει αλλάξει η εικόνα του Μόρνου μέσα σε λίγους μήνες.

