Μωρό και κρύο: Ποια φροντίδα χρειάζεται το δέρμα του

Το να κρατάς το μωρό σου ασφαλές από το κρύο είναι δύσκολο. Όχι, όμως αδύνατο.

Σίγουρα, ο κρύος καιρός μπορεί να είναι σκληρός για το δέρμα του μωρού.

Υπάρχουν, όμως, πολλά προϊόντα και μικρές αλλαγές στη ρουτίνα που μπορούν να βοηθήσουν ώστε η επιδερμίδα του μωρού να παραμένει απαλή και ελαστική ακόμη και τους χειμερινούς μήνες, όταν το κρύο και η ξηρή θέρμανση «τραβούν» την υγρασία από το δέρμα.

Το ζητούμενο είναι να ενισχύσετε τον φυσικό του φραγμό, να κλειδώσετε την ενυδάτωση και να αποφύγετε ό,τι μπορεί να το ερεθίσει.

Ενυδατικές λοσιόν

Οι λοσιόν ενυδατώνουν το ευαίσθητο δέρμα και λειτουργούν ως προστατευτικός φραγμός, ειδικά όταν εφαρμόζονται αμέσως μετά το μπάνιο σε ελαφρώς νωπή επιδερμίδα. Έτσι, η υγρασία «σφραγίζεται» καλύτερα και μειώνονται η τραχύτητα και οι κοκκινίλες.

Οι ενυδατικές κρέμες έχουν πιο πλούσια υφή και κρατούν την υγρασία για περισσότερη ώρα, κάτι που είναι ιδιαίτερα χρήσιμο τον χειμώνα. Παράλληλα, βοηθούν να προστατευτεί η επιδερμίδα από το κρύο και τον αέρα, που συχνά προκαλούν ξηρότητα, τσούξιμο ή σκασίματα, ειδικά στα μάγουλα και στα χεράκια.

Ήπια καθαριστικά

Τα ήπια καθαριστικά μπορούν επίσης να φανούν πολύ χρήσιμα, αρκεί να είναι σχεδιασμένα για βρεφικό δέρμα και να μην το «γδύνουν» από τα φυσικά του έλαια. Προτιμήστε συνθέσεις που περιέχουν ενυδατικούς παράγοντες, ώστε να καθαρίζουν χωρίς να αφήνουν αίσθηση «τραβήγματος».

Βούτυρο καριτέ

Το βούτυρο καριτέ είναι ένα από τα συστατικά που συχνά κάνουν τη διαφορά, γιατί θρέφει και μαλακώνει την επιδερμίδα, ενώ βοηθά και στην αποκατάσταση του προστατευτικού φραγμού.

Από την άλλη, η ξηρή θερμότητα από καλοριφέρ και κλιματιστικά μπορεί να επιδεινώσει την αφυδάτωση, γι’ αυτό είναι χρήσιμο να ενυδατώνετε πιο συχνά τις περιοχές που εκτίθενται περισσότερο και να κρατάτε το δωμάτιο όσο γίνεται σε ισορροπημένη θερμοκρασία.

Διάρκεια μπάνιου

Μπορείτε, επίσης, να μειώσετε τον αριθμό και τη διάρκεια του μπάνιου, καθώς τα μεγάλα, πολύ ζεστά μπάνια τον χειμώνα συχνά προκαλούν ξηρότητα και ερεθισμό.

Ένα σύντομο, χλιαρό μπανάκι και άμεση εφαρμογή ενυδατικού προϊόντος μετά, είναι συνήθως ο πιο ασφαλής τρόπος για να μείνει το δέρμα του μωρού ήρεμο και προστατευμένο.

Πηγή: baby.gr

