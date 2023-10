Η Μόσχα κατηγορεί το Κίεβο για τα γεγονότα στο αεροδρόμιο του Νταγκεστάν με την εισβολή διαδηλωτών κατά Εβραίων σε πτήση που προσγειώθηκε από το Τελ Αβίβ.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε σήμερα το Κίεβο για «άμεση» εμπλοκή στις αντι-ισραηλινές ταραχές που σημειώθηκαν χθες στο αεροδρόμιο Μαχατσκαλά της ρωσικής καυκάσιας δημοκρατίας του Νταγκεστάν, ο πληθυσμός της οποίας είναι κυρίως μουσουλμανικός.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε σήμερα ότι η έφοδος χθες Κυριακή στο αεροδρόμιο της Μαχατσκαλά στην περιοχή του Νταγκεστάν από ένα αγριεμένο πλήθος κατά του Ισραήλ, ήταν αποτέλεσμα μιας «προβοκάτσιας» που ενορχηστρώθηκε εκτός Ρωσίας, με την Ουκρανία να διαδραματίζει έναν «άμεσο και βασικό ρόλο».

🤡 Russian Foreign Ministry spokeswoman Zakharova said that “the key role in the incident at Makhachkala airport was played by the Kyiv regime.” pic.twitter.com/2pLEpc4iND

— NEXTA (@nexta_tv) October 30, 2023