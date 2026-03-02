Μόσχα: «Βυθίζουν τη Μέση Ανατολή σε άβυσσο ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης»

Τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, καταδίκασε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, κάνοντας λόγο για έναν «κυνικό» φόνο, την ώρα που η Μόσχα εξαπολύει σφοδρές κατηγορίες κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ για τη ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε ανοιχτά Ουάσινγκτον και Τελ Αβίβ ότι «βύθισαν τη Μέση Ανατολή σε μια άβυσσο ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης», αποδίδοντάς τους πρόθεση αλλαγής καθεστώτος στην Τεχεράνη.

Πεσκόφ: «Βαθιά απογοήτευση» για τα πλήγματα στο Ιράν

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Μόσχα αναλύει τα δεδομένα και εξάγει τα δικά της συμπεράσματα μετά την απόφαση της Ουάσινγκτον να προχωρήσει σε πλήγματα κατά του Ιράν, παρά – όπως υποστηρίζει η Ρωσία – τις ενδείξεις προόδου στις έμμεσες συνομιλίες.

Αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις με τη διαμεσολάβηση του Ομάν μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Πεσκόφ εξέφρασε «βαθιά απογοήτευση», σημειώνοντας ότι, ενώ υπήρχαν πληροφορίες για σημαντική πρόοδο, η κατάσταση κατέληξε – όπως είπε – σε «αναμφισβήτητη επιθετικότητα».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ρωσία βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την ιρανική ηγεσία και διατηρεί διάλογο με τις χώρες που έχουν επηρεαστεί από τη σύγκρουση, περιλαμβανομένων κρατών του Περσικού Κόλπου.

Επικοινωνία Πούτιν με τον ηγέτη των ΗΑΕ

Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν, με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις και τις επιπτώσεις στην περιφερειακή σταθερότητα.

Η ρωσική πλευρά εμφανίζεται να επιδιώκει συντονισμό με τις χώρες του Κόλπου, σε μια προσπάθεια να αποτραπεί περαιτέρω γενίκευση της κρίσης.

Κατηγορίες για «αλλαγή καθεστώτος»

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιχειρούν να επιφέρουν αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν «με τα πιο αδίστακτα μέσα», κάνοντας ειδική αναφορά στη δολοφονία της ηγεσίας ενός κυρίαρχου κράτους.

Παράλληλα, κατηγόρησε τις δύο χώρες ότι επιδιώκουν να σαμποτάρουν τη διαδικασία εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ της Τεχεράνης και των αραβικών γειτονικών της κρατών, μια διαδικασία που – σύμφωνα με τη Μόσχα – βρισκόταν σε εξέλιξη.

Ρευστό και επικίνδυνο το γεωπολιτικό σκηνικό

Οι δηλώσεις της ρωσικής ηγεσίας εντείνουν το ήδη βαρύ κλίμα στη διεθνή σκηνή, με τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή να δοκιμάζονται σκληρά. Η Μόσχα εμφανίζεται να τοποθετείται ανοιχτά κατά των στρατιωτικών ενεργειών, προειδοποιώντας για τις συνέπειες μιας ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης που θα μπορούσε να επηρεάσει όχι μόνο την περιοχή, αλλά και τη διεθνή ασφάλεια συνολικά.

