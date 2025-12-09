Moscow Fashion Week: Έμπνευση για το Ανδρικό Στυλ

Από την Αναστασία Γεωργίου

Η Moscow Fashion Week επαναπροσδιόρισε το κοστούμι του σύγχρονου άνδρα, αποδεικνύοντας ότι η ραπτική έχει ξεπεράσει προ πολλού τα όρια της παραδοσιακής επαγγελματικής ένδυσης. Αυτή τη σεζόν, τόσο Ρώσοι όσο και διεθνείς ανερχόμενοι σχεδιαστές έσπρωξαν τα όρια της υφής, του κοψίματος και των απροσδόκητων λεπτομερειών, μετατρέποντας το κοστούμι σε έναν ευέλικτο καμβά αυτοέκφρασης. Από τα έντονα δομημένα σακάκια μέχρι τα ευφάνταστα layering, αυτά τα σχέδια που σπάνε τους κανόνες διαμορφώνουν αθόρυβα τις αισθητικές προτιμήσεις του σύγχρονου άνδρα. Η MFW έχει καθιερωθεί ως ένας από τους βασικούς προορισμούς για όσους ακολουθούν τη μόδα και αναζητούν τους νέους σχεδιαστές στη λίστα.

Έντονα Prints από την David Tlale

Ένας από τους ξεχωριστούς καλεσμένους της εβδομάδας μόδας ήταν η νοτιοαφρικανική μάρκα David Tlale. Στη συλλογή «Phenduka», ο σχεδιαστής έπαιξε αριστοτεχνικά με τις αντιθέσεις. Ένα μαύρο ολόσωμο κοστούμι δύο τεμαχίων διακοσμημένο με εντυπωσιακά λευκά γραφιστικά στοιχεία τράβηξε αμέσως την προσοχή. Το print, με πουλιά και αφηρημένες πινελιές, πρόσθεσε κίνηση και βάθος στην κομψή σιλουέτα, μετατρέποντας το κοστούμι σε ένα πραγματικό έργο τέχνης που φοριέται.

David Tlale στη Moscow Fashion Week

Sequins από την Addicted_To

Η Addicted_To προσέφερε μια τολμηρή επανερμηνεία των βραδινών ενδυμάτων. Αγκαλιάζοντας τη λάμψη και την υφή, οι σχεδιαστές δημιούργησαν μια τολμηρή, αισθησιακή δήλωση. Το μπορντό κοστούμι τους, πλήρως καλυμμένο με παγιέτες, λειτουργούσε ως το αρρενωπό αντίστοιχο ενός πολυτελούς βραδινού φορέματος. Έλαμπε κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας, αναδεικνύοντας τη σιλουέτα του σώματος, ενώ το μινιμαλιστικό κόψιμο ερχόταν σε τέλεια αντίθεση με το πλούσιο σε υφή ύφασμα, καθιστώντας το σύνολο μια σαγηνευτική οπτική δήλωση.

Addicted_To στη Moscow Fashion Week

Ασπρόμαυρο Colorblocking από την Surovaya

Στη συλλογή «Fallen Lights», η Surovaya παρουσίασε κομψές, εκλεπτυσμένες εμφανίσεις βασισμένες στη μονόχρωμη αισθητική. Το κεντρικό κομμάτι της ανδρικής σειράς ήταν ένα κοστούμι που συνδύαζε ένα καθαρό λευκό παντελόνι με ένα σατέν σακάκι, του οποίου η γυαλάδα και οι ραφές παραπέμπουν σε κλασικά βραδινά ρούχα. Ένα προσεγμένα διπλωμένο μαντήλι πρόσθετε μια τελετουργική πινελιά. Αυτός ο διακριτικός αλλά εκφραστικός συνδυασμός προσέφερε μια μοντέρνα πινελιά στο παραδοσιακό σμόκιν.

Surovaya στη Moscow Fashion Week

Παιχνίδι στις Υφές από την Julia Dalakian

Η συλλογή «Anemoia» της Julia Dalakian, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη Felix Mikhailov, γιόρτασε τη νοσταλγία και τη θεατρικότητα. Αντλώντας έμπνευση από τις δεκαετίες του ’70 και του ’80, η σχεδιάστρια συνδύασε με τόλμη υφές και prints. Μια ξεχωριστή εμφάνιση συνδύαζε μαύρο παντελόνι από τουίντ με ένα σακάκι με πούλιες, σχεδιασμένο να μιμείται το τουίντ – μια παιχνιδιάρικη ψευδαίσθηση που αποτύπωσε τέλεια το πνεύμα της ντίσκο και της διαχρονικής κομψότητας.

Julia Dalakian στη Moscow Fashion Week

Παλτό Αντί για Σακάκι από την Roshi

Ο Roshi επαναπροσδιόρισε την κλασική σιλουέτα με μια φουτουριστική πινελιά, εμπνευσμένη από αρχιτεκτονικές φόρμες. Σε μια κομψή εμφάνιση, ένα γκρι παντελόνι και ένα λευκό ζιβάγκο συνδυάστηκαν με ένα ογκώδες σακάκι, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό γεωμετρικό προφίλ. Ένα μαντήλι τσέπης που προεξείχε από το στήθος πρόσθεσε μια πινελιά κομψότητας, απαλύνοντας το δομημένο κόψιμο.

Roshi στη Moscow Fashion Week

Ασυνήθιστες Λεπτομέρειες από τη Maison Suzanna Bars

Η βικτωριανή χλιδή και η ρωσική Art Deco ζωντάνεψαν στη συλλογή «Voland» της Maison Suzanna Bars. Γνωστή για την αγάπη της για τις ιστορικές λεπτομέρειες, η μάρκα παρουσίασε ένα άψογο βελούδινο κοστούμι τριών τεμαχίων. Το γιλέκο, διακοσμημένο με διακοσμητική αλυσίδα, και ένα πουκάμισο με καλλιτεχνικά κουμπιά συνδυάστηκαν για να σχηματίσουν ένα πολυεπίπεδο σύνολο που ξεχείλιζε από αριστοκρατική γοητεία.

Maison Suzanna Bars στη Moscow Fashion Week

Απλικέ Δαντέλας από την Sasha Barbakov

Για τη συλλογή «Gardens bloom in the soul», η Sasha Barbakov άντλησε μοτίβα από υφάσματα της σοβιετικής εποχής για να δημιουργήσει ντελικάτα, νοσταλγικά κομμάτια. Το καφέ κοστούμι της ήταν διακοσμημένο με περίτεχνα λευκά απλικέ δαντέλας που έμοιαζαν να ξεπηδούν οργανικά από το ύφασμα. Αυτά τα αέρινα ένθετα, που θυμίζουν vintage ραπτική και χειροτεχνία, έδιναν μια ποιητική απαλότητα σε μια κατά τα άλλα αυστηρή αρρενωπή σιλουέτα.

Sasha Barbakov στη Moscow Fashion Week



