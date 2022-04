«Moskva»: Δορυφορική εικόνα από τη φλεγόμενη ναυαρχίδα ενισχύει τους ισχυρισμούς ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι νεκρά

Ειδικότερα, εικόνες από τον δορυφόρο Sentinel 1 δείχνουν το ρωσικό πλοίο να φλέγεται, αμέσως μετά την έκρηξη. Η Ουκρανία υποστηρίζει πως και οι 510 που ήταν πλήρωμα του πλοίου είναι νεκροί, όπως και ο καπετάνιος σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει ο ΣΚΑΪ.

Οι δορυφορικές εικόνες είναι από τις 13 Απριλίου. Το σύστημα ραντάρ του δορυφόρου Sentinel, διαθέτει την ικανότητα να «βλέπει» μέσα από τα σύννεφα, πέρασε πάνω από την περιοχή γύρω στις 18:30 τοπική ώρα την Τετάρτη.

Το σημείο βρίσκεται ανατολικά από το Φιδονήσι στη Μαύρη Θάλασσα, 80 ναυτικά μίλια από την Οδησσό και 50 ναυτικά μίλια από το πλησιέστερο τμήμα της ουκρανικής ακτογραμμής.

«Με βάση την ανάλυση πολλών ανθρώπων, είμαστε βέβαιοι ότι αυτό δείχνει τις τελευταίες ώρες της ναυαρχίδας Moskva», αναφέρει από την άλλη το Naval News.

Η Ουκρανία υποστηρίζει πως το πλοίο βυθίστηκε από δύο αντιπλοϊκούς πυραύλους κρουζ Neptune. Οι εικόνες δείχνουν και την αποστολή διάσωσης της Ρωσίας, η οποία δεν έχει δώσει ακόμα κανέναν απολογισμό νεκρών.

Υποστηρίζει ωστόσο πως η αποστολή διάσωσης απέτυχε λόγω της καταιγίδας που έπληττε την περιοχή εκείνη την ώρα.

***UPDATE***#Russia Navy activity off Crimea today. Landing ship formations seen last night (https://t.co/tDVzYYzfpj) not seen. But sat doesn't cover most of Black Sea and key area covered w/cloud.

Appears they didn't go to an anchorage tho, so poss amphibious demonstration pic.twitter.com/n0Rqp2vrXS

— H I Sutton (@CovertShores) April 16, 2022