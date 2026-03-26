Μοτοπορεία Ειρήνης από την Πάτρα στο Νταχάου: Χιλιόμετρα ιστορικής μνήμης

Μια ιδιαίτερα συμβολική και βαθιά φορτισμένη πρωτοβουλία ετοιμάζεται να ξεκινήσει στις 3 Ιουνίου από την Πάτρα, με τελικό προορισμό το περιβόητο στρατόπεδο συγκέντρωσης Νταχάου στη Γερμανία. Πρόκειται για μια μοτοπορεία ειρήνης που δεν περιορίζεται σε μια απλή διαδρομή εκατοντάδων χιλιομέτρων, αλλά φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ζωντανό μήνυμα μνήμης, ενότητας και ειρηνικής συνύπαρξης των λαών.

Η πρωτοβουλία αυτή γεννήθηκε από την ανάγκη να διατηρηθεί άσβεστη η μνήμη των θυμάτων των ναζιστικών θηριωδιών στην Ελλάδα, αλλά και να αναδειχθεί η σημασία της ιστορικής συνείδησης σε μια εποχή όπου οι διεθνείς συγκρούσεις παραμένουν επίκαιρες. Οι συμμετέχοντες επιδιώκουν να λειτουργήσουν ως φορείς μνήμης, μεταφέροντας ένα διαχρονικό μήνυμα: ότι η ειρήνη δεν είναι δεδομένη, αλλά απαιτεί συνεχή εγρήγορση και συλλογική προσπάθεια.

Η μοτοπορεία έχει καθαρά ανθρωπιστικό και συμβολικό χαρακτήρα. Δεν συνδέεται με πολιτικές ή οικονομικές διεκδικήσεις, όπως το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων, αλλά επικεντρώνεται αποκλειστικά στην απόδοση τιμής και στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης.

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Η διαδρομή της μοτοπορείας έχει σχεδιαστεί με έντονο συμβολισμό. Από την Πάτρα, οι μοτοσικλετιστές θα μεταβούν ακτοπλοϊκώς στην Ανκόνα, σηματοδοτώντας την έναρξη του ευρωπαϊκού σκέλους. Στη συνέχεια, θα διασχίσουν την Ιταλία, πραγματοποιώντας στάσεις σε περιοχές με ιστορική σημασία, όπως το Κάρπι και το Μπολτσάνο, που συνδέονται με τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και την ευρωπαϊκή ιστορική μνήμη.

Η πορεία θα συνεχιστεί προς τη Γερμανία, με βασικό σταθμό το Μόναχο, όπου οι συμμετέχοντες θα παραμείνουν για δύο ημέρες. Εκεί θα συναντηθούν με την ελληνική ομογένεια και τοπικές κοινότητες, καθώς και με μέλη συλλόγων, ενισχύοντας την έννοια της συλλογικότητας και της διατήρησης της ταυτότητας πέρα από τα σύνορα.

ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ

Το τελευταίο σκέλος, από το Μόναχο έως το Νταχάου, αποτελεί την κορύφωση της μοτοπορείας. Σε αυτό αναμένεται να ηγηθεί ο δήμαρχος Καλαβρύτων, Θανάσης Παπαδόπουλος, ενώ έχει εκφραστεί και πρόθεση συμμετοχής του Γερμανού προξένου στην Ελλάδα. Η παρουσία τους λειτουργεί ως ισχυρός συμβολισμός μνήμης για τα γεγονότα της Κατοχής.

Στον τελικό προορισμό, στο Νταχάου, θα πραγματοποιηθεί τελετή μνήμης για τα θύματα των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Οι συμμετέχοντες θα αποτίσουν φόρο τιμής, εκπροσωπώντας τις μαρτυρικές πόλεις και τα χωριά της Ελλάδας, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή της δράσης.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΙΡΑΛΗΣ: ΤΙ ΛΕΕΙ ΣΤΗΝ “Π” Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

Η συμμετοχή στη μοτοπορεία είναι ήδη ιδιαίτερα σημαντική. Περισσότεροι από 50 μοτοσικλετιστές από διάφορες περιοχές της Ελλάδας -από την Κρήτη και τη Ρόδο μέχρι τη Θεσσαλονίκη, τη Δράμα και την Αθήνα– έχουν δηλώσει συμμετοχή. Ωστόσο, ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί, καθώς στη διαδρομή θα προστεθούν Ιταλοί μοτοσικλετιστές, καθώς και μέλη της ελληνικής ομογένειας στη Γερμανία. Η σταδιακή ενίσχυση της πορείας προσδίδει έναν δυναμικό και συμμετοχικό χαρακτήρα στην πρωτοβουλία.

Παράλληλα, σημαντικός είναι και ο ρόλος των θεσμικών φορέων. Στη διοργάνωση συμμετέχουν ή έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν ο Δήμος Καλαβρύτων, το Δίστομο, καθώς και το Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων Ελλάδος. Η συμμετοχή αυτών των φορέων ενισχύει τη θεσμική διάσταση της δράσης και υπογραμμίζει τη σημασία της συλλογικής μνήμης σε εθνικό επίπεδο.

Οπως σημειώνει στην «Π», ο Γιάννης Μοίραλης: «Σε μια εποχή όπου η ιστορία συχνά απειλείται με λήθη και η ειρήνη δοκιμάζεται από νέες προκλήσεις, η συγκεκριμένη μοτοπορεία αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Δεν πρόκειται απλώς για μια συμβολική διαδρομή, αλλά για μια πράξη ευθύνης απέναντι στο παρελθόν και το μέλλον. Ενα ταξίδι που ενώνει τόπους, ανθρώπους και μνήμες, υπενθυμίζοντας ότι η ειρήνη και η δημοκρατία δεν είναι αυτονόητες, αλλά κατακτήσεις που απαιτούν διαρκή εγρήγορση»

