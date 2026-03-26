Μοτοπορεία Ειρήνης από την Πάτρα στο Νταχάου: Χιλιόμετρα ιστορικής μνήμης

Παρόντες ο Δήμαρχος Καλαβρύτων και ο Γερμανός Πρόξενος – Πάνω από 50 μοτοσικλετιστές από την Ελλάδα και το εξωτερικό

Μοτοπορεία Ειρήνης από την Πάτρα στο Νταχάου: Χιλιόμετρα ιστορικής μνήμης
26 Μαρ. 2026 14:00
Pelop News

Μια ιδιαίτερα συμβολική και βαθιά φορτισμένη πρωτοβουλία ετοιμάζεται να ξεκινήσει στις 3 Ιουνίου από την Πάτρα, με τελικό προορισμό το περιβόητο στρατόπεδο συγκέντρωσης Νταχάου στη Γερμανία. Πρόκειται για μια μοτοπορεία ειρήνης που δεν περιορίζεται σε μια απλή διαδρομή εκατοντάδων χιλιομέτρων, αλλά φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ζωντανό μήνυμα μνήμης, ενότητας και ειρηνικής συνύπαρξης των λαών.

Η πρωτοβουλία αυτή γεννήθηκε από την ανάγκη να διατηρηθεί άσβεστη η μνήμη των θυμάτων των ναζιστικών θηριωδιών στην Ελλάδα, αλλά και να αναδειχθεί η σημασία της ιστορικής συνείδησης σε μια εποχή όπου οι διεθνείς συγκρούσεις παραμένουν επίκαιρες. Οι συμμετέχοντες επιδιώκουν να λειτουργήσουν ως φορείς μνήμης, μεταφέροντας ένα διαχρονικό μήνυμα: ότι η ειρήνη δεν είναι δεδομένη, αλλά απαιτεί συνεχή εγρήγορση και συλλογική προσπάθεια.

Η μοτοπορεία έχει καθαρά ανθρωπιστικό και συμβολικό χαρακτήρα. Δεν συνδέεται με πολιτικές ή οικονομικές διεκδικήσεις, όπως το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων, αλλά επικεντρώνεται αποκλειστικά στην απόδοση τιμής και στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης.

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Η διαδρομή της μοτοπορείας έχει σχεδιαστεί με έντονο συμβολισμό. Από την Πάτρα, οι μοτοσικλετιστές θα μεταβούν ακτοπλοϊκώς στην Ανκόνα, σηματοδοτώντας την έναρξη του ευρωπαϊκού σκέλους. Στη συνέχεια, θα διασχίσουν την Ιταλία, πραγματοποιώντας στάσεις σε περιοχές με ιστορική σημασία, όπως το Κάρπι και το Μπολτσάνο, που συνδέονται με τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και την ευρωπαϊκή ιστορική μνήμη.

Η πορεία θα συνεχιστεί προς τη Γερμανία, με βασικό σταθμό το Μόναχο, όπου οι συμμετέχοντες θα παραμείνουν για δύο ημέρες. Εκεί θα συναντηθούν με την ελληνική ομογένεια και τοπικές κοινότητες, καθώς και με μέλη συλλόγων, ενισχύοντας την έννοια της συλλογικότητας και της διατήρησης της ταυτότητας πέρα από τα σύνορα.

ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ

Το τελευταίο σκέλος, από το Μόναχο έως το Νταχάου, αποτελεί την κορύφωση της μοτοπορείας. Σε αυτό αναμένεται να ηγηθεί ο δήμαρχος Καλαβρύτων, Θανάσης Παπαδόπουλος, ενώ έχει εκφραστεί και πρόθεση συμμετοχής του Γερμανού προξένου στην Ελλάδα. Η παρουσία τους λειτουργεί ως ισχυρός συμβολισμός μνήμης για τα γεγονότα της Κατοχής.

Στον τελικό προορισμό, στο Νταχάου, θα πραγματοποιηθεί τελετή μνήμης για τα θύματα των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Οι συμμετέχοντες θα αποτίσουν φόρο τιμής, εκπροσωπώντας τις μαρτυρικές πόλεις και τα χωριά της Ελλάδας, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή της δράσης.

Ο Γιάννης Μοίραλης έχει την κεντρική ευθύνη της μοτοπορείας

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΙΡΑΛΗΣ: ΤΙ ΛΕΕΙ ΣΤΗΝ “Π” Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

Η συμμετοχή στη μοτοπορεία είναι ήδη ιδιαίτερα σημαντική. Περισσότεροι από 50 μοτοσικλετιστές από διάφορες περιοχές της Ελλάδας -από την Κρήτη και τη Ρόδο μέχρι τη Θεσσαλονίκη, τη Δράμα και την Αθήνα– έχουν δηλώσει συμμετοχή. Ωστόσο, ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί, καθώς στη διαδρομή θα προστεθούν Ιταλοί μοτοσικλετιστές, καθώς και μέλη της ελληνικής ομογένειας στη Γερμανία. Η σταδιακή ενίσχυση της πορείας προσδίδει έναν δυναμικό και συμμετοχικό χαρακτήρα στην πρωτοβουλία.

Παράλληλα, σημαντικός είναι και ο ρόλος των θεσμικών φορέων. Στη διοργάνωση συμμετέχουν ή έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν ο Δήμος Καλαβρύτων, το Δίστομο, καθώς και το Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων Ελλάδος. Η συμμετοχή αυτών των φορέων ενισχύει τη θεσμική διάσταση της δράσης και υπογραμμίζει τη σημασία της συλλογικής μνήμης σε εθνικό επίπεδο.

Οπως σημειώνει στην «Π», ο Γιάννης Μοίραλης: «Σε μια εποχή όπου η ιστορία συχνά απειλείται με λήθη και η ειρήνη δοκιμάζεται από νέες προκλήσεις, η συγκεκριμένη μοτοπορεία αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Δεν πρόκειται απλώς για μια συμβολική διαδρομή, αλλά για μια πράξη ευθύνης απέναντι στο παρελθόν και το μέλλον. Ενα ταξίδι που ενώνει τόπους, ανθρώπους και μνήμες, υπενθυμίζοντας ότι η ειρήνη και η δημοκρατία δεν είναι αυτονόητες, αλλά κατακτήσεις που απαιτούν διαρκή εγρήγορση»
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:48 Πακιστάν: Μεταφέρουμε μηνύματα ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν
15:44 Νέα ευρωπαϊκή έγκριση για την Ελλάδα: Ανοίγει ο δρόμος για 1,18 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης
15:32 Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 77χρονη που κατηγορείται ότι χτύπησε τον 82χρονο σύζυγό της
15:24 Στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης ο Νικολάς Μαδούρο – Μάχη για την απόρριψη των κατηγοριών και τα δικαστικά έξοδα
15:16 Η Lidl Ελλάς και το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) ενώνουν τις δυνάμεις τους αυτό το Πάσχα για την εκπλήρωση ευχών παιδιών που νοσούν από πολύ σοβαρές ασθένειες
15:12 Αναστάτωση στην Πάτρα από καπνούς σε διαμέρισμα – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής
15:07 Ο Λουκασένκο δώρισε ένα τουφέκι στον Κιμ Γιονγκ Ουν: «Για παν ενδεχόμενο, αν εμφανιστούν εχθροί»
15:05 Απόδραση από τις φυλακές Κασσάνδρας – Συναγερμός για 39χρονο κρατούμενο που λείπει από την καταμέτρηση
15:02 Ουγγαρία: Όταν η προεκλογική εκστρατεία μετατρέπεται σε ζήτημα «εθνικής ασφάλειας»
15:00 Αναδιάρθρωση μέσω αποεπένδυσης για τη ΔΟΥΡΟΣ ΑΕ: Πουλήθηκε το παλιό εργοστάσιο
14:57 ΠΑΣΟΚ: Ανοίγει αύριο το 4ο Τακτικό Συνέδριο – Ανδρουλάκης την Παρασκευή, Παπανδρέου και Βενιζέλος το Σάββατο
14:50 Τράπεζα της Ελλάδος: Μειώθηκαν κατά 445 εκατ. ευρώ οι ιδιωτικές καταθέσεις τον Φεβρουάριο
14:41 Κολωνάκι: Πώς έφτασαν οι Αρχές στην 54χρονη για τη ληστεία-μαμούθ σε σπίτι ηλικιωμένης
14:36 Σφίγγει ο κλοιός για τον Γιώργο Τσαγκαράκη: Δέσμευση όλης της περιουσίας του και της εταιρείας του
14:34 Ο εφιάλτης της Ριάνα με τους πυροβολισμούς στο σπίτι της: Σωθήκαμε πέφτοντας στο πάτωμα με τον ASAP Rocky
14:23 Κακοκαιρία «Deborah» προ των πυλών: Πότε χτυπά πιο δυνατά και ποιες περιοχές μπαίνουν στο στόχαστρο
14:19 Super League: Πρόστιμα σε ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Άρη
14:13 Επέστρεψε στον Άη Στράτη μετά το χειρουργείο ο Κώστας Σινάνης – Το μήνυμα ζωής για την πρόληψη
14:13 Νέος κατώτατος μισθός: Τι αλλάζει για 575.000 εργαζόμενους – Οι νέες καθαρές αποδοχές και το δώρο Πάσχα
14:09 Νέα σύγκρουση στο Εφετείο για Κεφαλογιάννη και Μάτσα – Η συνεπιμέλεια, η ένταση και τα δάκρυα στη δικαστική αίθουσα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
