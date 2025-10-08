«Μου είπε να βγάλω το εσώρουχο και να ξαπλώσω», πολύ σοβαρή καταγγελία αθλήτριας στίβου

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες ελπίδες του βελγικού στίβου, η Χάνε Μάουντενς, έσπασε τη σιωπής της και μίλησε για την κακοποίηση που υπέστη από τον πρώην προπονητή της.

Άνθρωπος από τα… ψηλά του βελγικού στίβου, ισχυρός στο τομέα του, την έφερε σε δύσκολα ψυχολογική κατάρρευση οδηγώντας τη στο να παρατήσει το άθλημά της

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Dag Allemaal», η 28χρονη πρωταθλήτρια μίλησε για ψυχολογική πίεση και λεκτική βία που κορυφώθηκαν σε περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης.

Παράλληλα, κατηγόρησε την ομοσπονδία στίβου ότι γνώριζε για τις καταγγελίες της αλλά προτίμησε να σιωπήσει.

«Με ζύγιζε κάθε μέρα, μου φώναζε, με έβριζε και με έκανε να νιώθω άχρηστη. Στο τέλος δεν άντεξα. Η πίεση, οι τραυματισμοί, όλα αυτά με έσπρωξαν στην κατάθλιψη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Μάουντενς αποκάλυψε ότι το πιο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε προετοιμασία σε προετοιμασία για το παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Ο προπονητής της προσφέρθηκε να της κάνει μασάζ, όμως όπως καταγγέλλει η κατάσταση ξέφυγε.

«Μου ζήτησε να βγάλω το σουτιέν, με έβαλε να ξαπλώσω στο πάτωμα και κάθισε πάνω μου. Από εκείνη τη στιγμή το σώμα μου μπήκε σε κατάσταση επιβίωσης.

Για χρόνια καταπίεζα αυτές τις μνήμες, μέχρι που μέσα από θεραπεία άρχισαν να επιστρέφουν»

Μετά το συμβάν, κλείστηκε στον εαυτό της. «Έπεσα σε σκοτεινές σκέψεις, έφτασα σε σημείο να μην προσέχω καθόλου τον εαυτό μου. Χρειάστηκε να νοσηλευτώ για μήνες.

Μόνο η οικογένειά μου και λίγοι κοντινοί άνθρωποι ήξεραν την αλήθεια», δήλωσε.

Η Βελγίδα αθλήτρια είχε χαρακτηριστεί ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα των σύνθετων αγωνισμάτων.

Με διακρίσεις σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο νέων, και συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021 (ως μέλος της σκυταλοδρομίας 4×400 μ.), όλα έδειχναν ότι θα είχε μια σπουδαία πορεία.

«Η κακοποίηση με σημάδεψε βαθιά. Αυτός είναι ο λόγος που απομακρύνθηκα από το έπταθλο, που έχασα τα καλύτερα χρόνια μου στον στίβο», αποκάλυψε.

