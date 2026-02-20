Μουσική, χορός και καρναβαλικός παλμός στις Σκάλες Γεροκωστοπούλου με τις ΣφήγΚΕΣ ΦΩΤΟ

Με ιδιαίτερη ανταπόκριση από το κοινό πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026 η μουσικοχορευτική εκδήλωση «Χοροί & Τραγούδια του Καιρού», που διοργάνωσαν οι ΣφήγΚΕΣ στο πλαίσιο του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, στις ιστορικές Σκάλες Γεροκωστοπούλου.

Η εκδήλωση υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας και με τη στήριξη της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας, συγκεντρώνοντας πλήθος θεατών που κατέκλυσαν τον χώρο και συμμετείχαν ενεργά σε μια βραδιά με έντονο μουσικό και εορταστικό χαρακτήρα.

Οι Σκάλες Γεροκωστοπούλου μετατράπηκαν σε ανοιχτή σκηνή, όπου τραγούδι και χορός συνέδεσαν στοιχεία της παράδοσης με τη σύγχρονη καρναβαλική έκφραση της πόλης. Το πρόγραμμα περιλάμβανε γνωστές μελωδίες και τραγούδια που ανέδειξαν τη χαρά της συλλογικής συμμετοχής και το ιδιαίτερο κλίμα της αποκριάτικης περιόδου.

Στη σκηνή εμφανίστηκαν οι ΣφήγΚΕΣ, ενώ συμμετείχε και η χορωδία «Κανταδόροι Santa Maura» του Συλλόγου των Εν Πάτραις Λευκαδίων «Η Φανερωμένη». Με τις ερμηνείες τους συνέβαλαν στη δημιουργία μιας ζεστής και γιορτινής ατμόσφαιρας, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης ανέλαβε η δημοσιογράφος Δήμητρα Μπαλαφούτη, η οποία με την παρουσία και τον ρυθμό της συνέβαλε στη συνοχή και τη ροή της βραδιάς.

Η επιτυχία της δράσης ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη σημασία των πολιτιστικών πρωτοβουλιών που πλαισιώνουν το Πατρινό Καρναβάλι, ενισχύοντας τη συμμετοχή των πολιτών και προβάλλοντας τη ζωντάνια και την πολιτιστική ταυτότητα της Πάτρας. Οι διοργανωτές εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους προς όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση της εκδήλωσης, καθώς και προς το κοινό που με την παρουσία του έδωσε ιδιαίτερο παλμό στη βραδιά.

