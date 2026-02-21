Μουσική και αγορές στο κέντρο: Το Επιμελητήριο Αχαΐας έστησε γιορτή στην καρδιά της πόλης

Με μουσική, ρυθμό και καρναβαλική διάθεση «πλημμύρισε» το πρωί του Σαββάτου ο πεζόδρομος της Μαιζώνος. Η πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Αχαΐας έδωσε ζωντάνια στο εμπορικό κέντρο, συνδέοντας τη γιορτή με την ενίσχυση της τοπικής αγοράς.

Μουσική και αγορές στο κέντρο: Το Επιμελητήριο Αχαΐας έστησε γιορτή στην καρδιά της πόλης
21 Φεβ. 2026 13:03
Pelop News

Σε μια ημέρα αυξημένης επισκεψιμότητας λόγω του Πατρινού Καρναβαλιού, το ιστορικό κέντρο μετατράπηκε σε ανοιχτή μουσική σκηνή, με το Επιμελητήριο Αχαΐας να διοργανώνει τρίωρη δράση στον πεζόδρομο της οδού Μαιζώνος, στη συμβολή με την Αγίου Νικολάου.

Μουσική και αγορές στο κέντρο: Το Επιμελητήριο Αχαΐας έστησε γιορτή στην καρδιά της πόλης Μουσική και αγορές στο κέντρο: Το Επιμελητήριο Αχαΐας έστησε γιορτή στην καρδιά της πόλης

Από τις 12:00 το μεσημέρι, η καρδιά της αγοράς απέκτησε ρυθμό, προσελκύοντας κατοίκους και επισκέπτες που συνδύασαν τη βόλτα και τα ψώνια τους με ζωντανή μουσική. Η πρωτοβουλία είχε σαφή στόχο: να αξιοποιήσει τη δυναμική της περιόδου και να ενισχύσει την εμπορική κίνηση στο κέντρο της πόλης.

Μουσική και αγορές στο κέντρο: Το Επιμελητήριο Αχαΐας έστησε γιορτή στην καρδιά της πόλης Μουσική και αγορές στο κέντρο: Το Επιμελητήριο Αχαΐας έστησε γιορτή στην καρδιά της πόλης

Στη σκηνή βρέθηκαν οι τραγουδιστές Μυρτώ Καμβυσίδη και Γρηγόρης Πετράκος, μαζί με την ορχήστρα τους, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με ελληνικές και ξένες επιτυχίες, σύγχρονες επιλογές και διασκευές που απευθύνονταν σε ευρύ κοινό. Ο διαδραστικός χαρακτήρας της δράσης δημιούργησε μια ατμόσφαιρα εξωστρέφειας και γιορτής, ενισχύοντας το θετικό κλίμα στην αγορά.

Μουσική και αγορές στο κέντρο: Το Επιμελητήριο Αχαΐας έστησε γιορτή στην καρδιά της πόλης Μουσική και αγορές στο κέντρο: Το Επιμελητήριο Αχαΐας έστησε γιορτή στην καρδιά της πόλης

Η πρωτοβουλία εντάχθηκε στο ευρύτερο πλαίσιο των καρναβαλικών εκδηλώσεων, αποτυπώνοντας τη στρατηγική σύνδεση πολιτισμού και επιχειρηματικότητας. Το Επιμελητήριο Αχαΐας, με τη συγκεκριμένη παρέμβαση, επιδίωξε να στηρίξει έμπρακτα τις τοπικές επιχειρήσεις και να αναδείξει τη δυναμική του εμπορικού κέντρου σε μια από τις πιο ζωντανές περιόδους του χρόνου.

