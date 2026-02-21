Μουσική και αγορές στο κέντρο: Το Επιμελητήριο Αχαΐας έστησε γιορτή στην καρδιά της πόλης

Σε μια ημέρα αυξημένης επισκεψιμότητας λόγω του Πατρινού Καρναβαλιού, το ιστορικό κέντρο μετατράπηκε σε ανοιχτή μουσική σκηνή, με το Επιμελητήριο Αχαΐας να διοργανώνει τρίωρη δράση στον πεζόδρομο της οδού Μαιζώνος, στη συμβολή με την Αγίου Νικολάου.

Από τις 12:00 το μεσημέρι, η καρδιά της αγοράς απέκτησε ρυθμό, προσελκύοντας κατοίκους και επισκέπτες που συνδύασαν τη βόλτα και τα ψώνια τους με ζωντανή μουσική. Η πρωτοβουλία είχε σαφή στόχο: να αξιοποιήσει τη δυναμική της περιόδου και να ενισχύσει την εμπορική κίνηση στο κέντρο της πόλης.

Στη σκηνή βρέθηκαν οι τραγουδιστές Μυρτώ Καμβυσίδη και Γρηγόρης Πετράκος, μαζί με την ορχήστρα τους, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με ελληνικές και ξένες επιτυχίες, σύγχρονες επιλογές και διασκευές που απευθύνονταν σε ευρύ κοινό. Ο διαδραστικός χαρακτήρας της δράσης δημιούργησε μια ατμόσφαιρα εξωστρέφειας και γιορτής, ενισχύοντας το θετικό κλίμα στην αγορά.

Η πρωτοβουλία εντάχθηκε στο ευρύτερο πλαίσιο των καρναβαλικών εκδηλώσεων, αποτυπώνοντας τη στρατηγική σύνδεση πολιτισμού και επιχειρηματικότητας. Το Επιμελητήριο Αχαΐας, με τη συγκεκριμένη παρέμβαση, επιδίωξε να στηρίξει έμπρακτα τις τοπικές επιχειρήσεις και να αναδείξει τη δυναμική του εμπορικού κέντρου σε μια από τις πιο ζωντανές περιόδους του χρόνου.

