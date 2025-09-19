MRB: Τα οικονομικά των νοικοκυριών το Νο1 πρόβλημα για το 60% του κόσμου

19 Σεπ. 2025 21:38
Το βιοτικό επίπεδο και οικονομικά των νοικοκυριών και  είναι τα θέματα που απασχολούν τους πολίτες σε ποσοστό 60% σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB, το δεύτερο μέρος της οποίας παρουσιάστηκε στο Open το βράδυ σήμερα (19/9/25).

Κοζάνη: Έκρηξη από οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, δύο τραυματίες, ένας σοβαρά

Στη δημοσκόπηση της MRB, απάντησαν επίσης, ότι είναι προβληματισμένοι με την οικονομία της χώρας (35,1%), με θέματα Δικαιοσύνης (35%), με το κοινωνικό κράτος (21,4), με τα εθνικά θέματα (21,1%) και με θέματα θεσμών και Δημοκρατίας (17,3%).

Για την έρευνα, που έγινε το διάστημα 15 με 17 Σεπτεμβρίου 2025, οι πολίτες ρωτήθηκαν για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

To 68,2% των ψηφοφόρων της ΝΔ τις είδε θετικά ενώ το 26,1% αρνητικά. Αντίστοιχα, οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ είδαν με «καλό μάτι» τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού σε ποσοστό 26,4%
