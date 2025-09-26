MyDATA: Αναβάλλεται για το 2026 η καθολική εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής

Παράταση ενός έτους δίνεται στην πλήρη εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής, καθώς η δεύτερη φάση υλοποίησης μετατίθεται πλέον για το 2026. Αρχικά, είχε προγραμματιστεί να τεθεί σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 2025.

Η απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σχετίζεται με την πολυπλοκότητα του εγχειρήματος και την ανάγκη να αποφευχθούν λειτουργικά κενά, τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα στις συναλλαγές.

Η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε στις 2 Ιουνίου 2025, όταν το μέτρο κατέστη υποχρεωτικό για 155.415 επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 200.000 ευρώ. Πρόκειται κυρίως για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους καυσίμων, οικοδομικών και ιατρικών υλικών, καθώς και στην εμπορία αγροτικών και φαρμακευτικών προϊόντων. Οι επιχειρήσεις αυτές εκδίδουν ήδη τα παραστατικά τους σε ψηφιακή μορφή, τα διαβιβάζουν στην πλατφόρμα myDATA και διευκολύνουν τους ελέγχους μέσω QR Code.

Για όσους μετακινούν αγαθά χωρίς το απαιτούμενο ψηφιακό δελτίο, προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα: 5.000 ευρώ για απλογραφικά βιβλία και 10.000 ευρώ για διπλογραφικά.

Από την υποχρέωση εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, αγρότες ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, φυσικά πρόσωπα που πραγματοποιούν ευκαιριακές πωλήσεις έως 10.000 ευρώ, αλλά και δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι/συνταξιούχοι που δραστηριοποιούνται ως συγγραφείς ή εισηγητές σεμιναρίων. Επίσης, εξαιρούνται οι μετακινήσεις ενέργειας και νερού, καθώς και η διακίνηση εργαλείων από τεχνικούς για την εκτέλεση εργασιών.

Η δεύτερη φάση, που θα ξεκινήσει το 2026, θα φέρει σε πρώτο πλάνο τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των επιχειρήσεων και της ΑΑΔΕ. Στόχος είναι η αυτόματη διασύνδεση των εμπορικών και λογιστικών προγραμμάτων με το myDATA, ώστε να περιοριστεί η διπλή καταχώρηση και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Επιπλέον, θα εισαχθούν δυνατότητες για ψηφιακή παρακολούθηση φορτώσεων, παραλαβές με QR Code και πιο άμεσο έλεγχο ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων.

Με αυτό τον τρόπο, κάθε επιχείρηση που διακινεί προϊόντα θα είναι υποχρεωμένη να εκδίδει το δελτίο αποστολής αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή, περιορίζοντας τη χρήση χαρτιού και μειώνοντας τα περιθώρια λαθών.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



