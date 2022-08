Μύκονος: Η απάντηση του ιδιοκτήτη με τα «χρυσά» μύδια στους τουρίστες – «Θέλουν να γίνουν διάσημοι» – ΒΙΝΤΕΟ

Τη δική του εκδοχή των πραγμάτων έδωσε ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου με τα «χρυσά» μύδια από τη Μύκονο, μετά το σάλο που δημιουργήθηκε με τους νεόνυμφους από τον Καναδά που κλήθηκαν να πληρώσουν 400 ευρώ για δύο ποτά και 12 στρείδια επισκεπτόμενοι το μαγαζί του, αναφέροντας συγκεκριμένα ότι «θέλουν να γίνουν διάσημοι».

Ο Δημήτριος Καλαμαράς, ιδιοκτήτης του DK Oyster στη Μύκονο, σύμφωνα με τη New York Post, αντεπιτέθηκε στις κακές κριτικές των τουριστών, υποστηρίζοντας ότι όλοι είναι influencers που προσπαθούν να κερδίσουν ένα δωρεάν γεύμα.

Με τη βαθμολογία του DK Oyster στο Tripadvisor να είναι μόλις 2,5 αστέρια, μετά από τις 1.455 αξιολογήσεις πελατών που έχουν βρεθεί στο εστιατόριο, η σελίδα κατακλύζεται από λογαριασμούς με ένα αστέρι από ανθρώπους που κατηγορούν το εστιατόριο για απαίσια εξυπηρέτηση, επιθετικές τακτικές και ύπουλα εξωφρενικές τιμές.

Και η πιο πρόσφατη ιστορία που έχει να κάνει με το εστιατόριο, και κάνει ήδη το γύρο του κόσμου, αφορά σε ένα ζευγάρι Καναδών, την Lindsay Breen και τον σύζυγό της Alex, και οι δύο 30 ετών, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι τους αρνήθηκαν τα μενού, τους πίεσαν να παραγγείλουν φαγητό και τους εξέπληξαν με έναν σοκαριστικό λογαριασμό.

Owner of Greek restaurant that 'scams' tourists: Honeymooners 'trying to get famous' https://t.co/Abi6UnQS6X pic.twitter.com/yFT4edalhu

— New York Post (@nypost) August 3, 2022