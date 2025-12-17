Μυλωνάκης στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Καμία συγκάλυψη, απαντάμε με στοιχεία στα fake news»

Με αιχμές κατά της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένων μέσων ενημέρωσης κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, υποστηρίζοντας ότι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ «όλα είναι στο φως» και ότι δεν υπήρξε καμία απολύτως συγκάλυψη ή παρέμβαση.

Στην εισηγητική του τοποθέτηση κατήγγειλε προσπάθεια εμπλοκής του ονόματός του μέσω εικασιών και παραπλανητικών σεναρίων, επισημαίνοντας ότι έχει ήδη κινηθεί νομικά κατά σχετικών δημοσιευμάτων. Όπως ανέφερε, οι δημόσιες τοποθετήσεις του στη Βουλή και οι απαντήσεις του στον Τύπο συνοδεύονται από συγκεκριμένα τεκμήρια που περιγράφουν πραγματικά περιστατικά.

Ο κ. Μυλωνάκης διέψευσε κατηγορηματικά ότι ενημέρωσε τον βουλευτή της ΝΔ Χρήστο Μπουκώρο τον Ιούνιο του 2024 για το περιεχόμενο επισυνδέσεων, τονίζοντας ότι δεν είχε καμία σχετική πληροφόρηση ούτε ενημέρωσε οποιονδήποτε. Υπογράμμισε ότι ούτε ο ίδιος ο κ. Μπουκώρος έχει αναφέρει το όνομά του σε δηλώσεις ή συνεντεύξεις, ενώ επικαλέστηκε και τη μαρτυρία του στην Εξεταστική, όπου –όπως είπε– δεν προέκυψε τίποτα σχετικό, παρά τις προσπάθειες δημιουργίας εντυπώσεων.

Αναφέρθηκε επίσης στις δημόσιες διαψεύσεις των βουλευτών της ΝΔ Τάσου Χατζηβασιλείου και Μάξιμου Σενετάκη, απορρίπτοντας ισχυρισμούς ότι είχαν ενημερωθεί για την υπόθεση. Χαρακτήρισε παράλογο το επιχείρημα ότι η μη υπουργοποίηση του κ. Μπουκώρου τον Ιούνιο του 2024 συνδεόταν δήθεν με γνώση επισυνδέσεων, ενώ λίγους μήνες αργότερα, τον Μάρτιο του 2025, υπουργοποιήθηκε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο λεγόμενο «μυστικό υπόμνημα» του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για άτυπο ενημερωτικό σημείωμα που έλαβε στις 15 Ιουνίου 2025 και όχι το 2024, και το οποίο δεν φέρει χαρακτηριστικά επίσημου εγγράφου. Όπως είπε, το σημείωμα αξιολογήθηκε στο πλαίσιο της απόφασης της ΝΔ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, με στόχο να διερευνηθεί κυρίως ο ρόλος εταιρειών και τεχνικών συμβούλων.

Ο υφυπουργός εξήγησε ότι ζήτησε ενημέρωση από τον κ. Βάρρα λόγω της επικαιρότητας των αγροτικών επιδοτήσεων και της πληροφόρησης περί ενδεχόμενων νέων προστίμων σε βάρος της χώρας, σημειώνοντας ότι σε εκείνη την περίοδο είχε ήδη ανακοινωθεί η κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στην ΑΑΔΕ.

Σχετικά με το περιεχόμενο του σημειώματος, τόνισε ότι δεν περιλαμβάνει αναφορές σε ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων, αλλά απόψεις για τη συνέχιση της τεχνικής λύσης. Υπογράμμισε ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ απέρριψε τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, κρίνοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις αξιόποινων πράξεων.

Ο κ. Μυλωνάκης κατήγγειλε επίσης την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου για προσπάθεια να τον εμφανίσει ως εμπλεκόμενο και ελεγχόμενο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κάνοντας λόγο για «αυτοεκπληρούμενη παραδημοσιογραφία». Ανέφερε ότι έχει αποστείλει στη Δικαιοσύνη σχετικά δημοσιεύματα, τα οποία –όπως είπε– παραπέμπουν σε πρακτικές της υπόθεσης Novartis.

Τέλος, αναφέρθηκε στην παραίτηση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Νίκου Σαλάτα, σημειώνοντας ότι ακολούθησε τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και την ένταση που είχε δημιουργηθεί δημόσια. Υποστήριξε ότι ουδέποτε κατηγόρησε τον κ. Σαλάτα για παρακώλυση ερευνών και ότι η κυβερνητική γραμμή ήταν η πλήρης συνεργασία και διευκόλυνση του έργου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

«Δεν υπήρξε καμία παρέμβαση – το αντίθετο αποδεικνύεται στην πράξη», κατέληξε ο υφυπουργός.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



