Μυρσίνη: Χειροπέδες σε τρεις για ρευματοκλοπή
Για ρευματοκλοπή κατηγορούνται δυο άνδρες και μια γυναίκα.
Για ρευματοκλοπή συνελήφθησαν, στη Μυρσίνη Ηλείας, από αστυνομικούς της ΟΠΔΙ του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, τρία άτομα (δυο άνδρες – μια γυναίκα).
Σε έλεγχο που διενεργήθηκε στα σπίτια τους, από αρμόδιο συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διαπιστώθηκε ότι τις ρευματοδοτούσαν παράνομα, χρησιμοποιώντας καλώδιο από παρακείμενο στύλο οδοφωτισμού, χωρίς να καταγράφεται η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια.
