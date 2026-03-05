Μυρσίνη: Χειροπέδες σε τρεις για ρευματοκλοπή

Για ρευματοκλοπή κατηγορούνται δυο άνδρες και μια γυναίκα.

Μυρσίνη: Χειροπέδες σε τρεις για ρευματοκλοπή
05 Μαρ. 2026 9:01
Pelop News

Για ρευματοκλοπή συνελήφθησαν, στη Μυρσίνη Ηλείας, από αστυνομικούς της ΟΠΔΙ του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, τρία άτομα (δυο άνδρες – μια γυναίκα).

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε στα σπίτια τους, από αρμόδιο συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διαπιστώθηκε ότι τις ρευματοδοτούσαν παράνομα, χρησιμοποιώντας καλώδιο από παρακείμενο στύλο οδοφωτισμού, χωρίς να καταγράφεται η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:42 «Πέρασε» η επιστολική ψήφος: Πώς θα ψηφίσουν οι Έλληνες του εξωτερικού στις επόμενες εκλογές
9:33 Πένθος για την εκδημία του π. Αθανασίου Παπανδρέου 
9:30 Ιράν: Σεβόμαστε την Τουρκία, δεν εκτοξεύσαμε πύραυλο εναντίον της
9:20 Πάτρα: Ο αποκριάτικος χορός του Συλλόγου Κρητών ΦΩΤΟ
9:19 «Τειρεσίας ενοικιαστών»: Έρχεται «μαύρη λίστα» μισθωτών
9:12 Ωρα Πατρών: Πρόταση ψηφίσματος του δημοτικού συμβουλίου για τον τερματισμό του πολέμου
9:10 Τέμπη – Δίκη για τα «χαμένα» βίντεο: Συνεχίζεται η κατάθεση του δικαστικού πραγματογνώμονα
9:07 Του βρήκαν ηρωίνη, συνελήφθη στην Πάτρα
9:06 Ατρόμητος Πατρών: «Στον Εισαγγελέα όποιος έχει στοιχεία για στημένα»
9:06 Αμαλιάδα: Οδηγούσε ΙΧ, ενώ του είχαν πάρει τις πινακίδες κυκλοφορίας
9:03 Χρυσός «φωτιά» λόγω Μέσης Ανατολής
9:01 Μυρσίνη: Χειροπέδες σε τρεις για ρευματοκλοπή
8:56 ΕΝΦΙΑ 2026: «Παγωμένος» ο λογαριασμός για τους περισσότερους
8:56 Βαρθολομιό: Του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα και οδηγούσε
8:49 Financial Times: Ο Τραμπ χωρίς σαφές σχέδιο για το Ιράν
8:40 Ονδούρα: Εκτελέσεις, εξαφανίσεις και βασανιστήρια από το καθεστώς Κάστρο, καταγγελίες ΟΗΕ
8:33 Στην Χαλκίδα ο επόμενος σταθμός του Μπραντ Πιτ ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
8:31 Οργή Αραγτσί για τη βύθιση της Ιρανικής φρεγάτας, το μήνυμα χωρίς έλεος στις ΗΠΑ
8:24 Πάτρα: Το βιβλίο «Το όνομα μου είναι Γιώργος Χρονάς» παρουσιάζεται την Τετάρτη 11/03
8:24 Κρίση στην Μέση Ανατολή: Τα πλήγματα του πολέμου στον ελληνικό τουρισμό- «Παγώνουν» οι πτήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ