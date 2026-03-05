Μυρσίνη: Χειροπέδες σε τρεις για ρευματοκλοπή

Για ρευματοκλοπή συνελήφθησαν, στη Μυρσίνη Ηλείας, από αστυνομικούς της ΟΠΔΙ του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, τρία άτομα (δυο άνδρες – μια γυναίκα).

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε στα σπίτια τους, από αρμόδιο συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διαπιστώθηκε ότι τις ρευματοδοτούσαν παράνομα, χρησιμοποιώντας καλώδιο από παρακείμενο στύλο οδοφωτισμού, χωρίς να καταγράφεται η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



