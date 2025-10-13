Μυστική συνάντηση Γουίτκοφ και Κούσνερ με αξιωματούχο της Χαμάς στην Αίγυπτο για συμφωνία ομήρων

Μια απευθείας και καθοριστική συνάντηση μεταξύ των Αμερικανών αξιωματούχων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ και του ανώτερου στελέχους της Χαμάς, Χαλίλ αλ Χάγια, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο ξενοδοχείο Four Seasons στο Σαρμ ελ Σαΐχ, σύμφωνα με αναφορά του Channel 12.

Η συνάντηση είχε ως στόχο να ξεμπλοκάρει τις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων και την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Όπως αποκαλύπτει το ρεπορτάζ, η αντιπροσωπεία του Κατάρ έπαιξε μεσολαβητικό ρόλο, προτρέποντας τους Αμερικανούς να έρθουν σε άμεση επαφή με τη Χαμάς, θεωρώντας ότι μόνο έτσι θα μπορούσε να επιτευχθεί πρόοδος στις παγωμένες συνομιλίες.

Η συνάντηση φέρεται να έγινε σε άκρως διακριτικό κλίμα, με στόχο να διαμορφωθούν τα τελευταία σημεία της συμφωνίας που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για ειρηνευτική εξέλιξη στη Μέση Ανατολή.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



