Μυστήριο γύρω από εκρήξεις κοντά σε ρωσική αεροπορική βάση στην Κριμαία

Κάτι περίεργο φαίνεται πως συμβαίνει στην Κριμαία, την ουκρανική χερσόνησο που από το 2014 η Ρωσία ενσωμάτωσε στην επικράτειά της.

Όπως αναφέρει ο έγκυρος στρατιωτικός αναλυτής Rob Lee με αναρτήσεις του στο Twitter, φαίνεται πως τρεις εκρήξεις συγκλόνισαν την περιοχή Νοβοφεντορίβκα στην Κριμαία, με αποτέλεσμα πυκνός καπνός να καλύψει τα πάντα σε μεγάλη απόσταση.

According to BAZA, there was an explosion in Novofedorivka, Crimea. https://t.co/FmSZDW1LSi pic.twitter.com/ieA6uEyRiw

— Rob Lee (@RALee85) August 9, 2022