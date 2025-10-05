Μυτιλήνη: Σερβιτόρα «ζεμάτισε» με καφέ μωρό σε καρότσι

Απίστευτο περιστατικό στη Μυτιλήνη με θύμα ένα μωράκι! 20χρονη εργαζόμενη σε καφετέρια στη Μυτιλήνη έριξε άθελά της ζεστό ρόφημα σε βρέφος με αποτέλεσμα αυτό να υποστεί σοβαρά εγκαύματα.

Σύμφωνα με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης, 20χρονη σερβιτόρα φέρεται να προκάλεσε το ατύχημα στο κατάστημα εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, από αμέλεια, ρίχνοντας κατά λάθος το καυτό ρόφημα πάνω στο βρέφος, το οποίο εκείνη την ώρα βρισκόταν μέσα στο καρότσι του.

Το βρέφος μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο «Βοστάνειο» και στη συνέχεια, με αεροδιακομιδή, σε νοσοκομείο της Αθήνας για περαιτέρω ιατρική περίθαλψη.

Η 20χρονη συνελήφθη από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Μυτιλήνης για παράβαση του άρθρου 314 του Ποινικού Κώδικα, ενώ προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης.

