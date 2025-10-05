Μυτιλήνη: Σερβιτόρα «ζεμάτισε» με καφέ μωρό σε καρότσι

Το βρέφος μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο «Βοστάνειο» και στη συνέχεια, με αεροδιακομιδή, σε νοσοκομείο της Αθήνας

Μυτιλήνη: Σερβιτόρα «ζεμάτισε» με καφέ μωρό σε καρότσι
05 Οκτ. 2025 15:31
Pelop News

Απίστευτο περιστατικό στη Μυτιλήνη με θύμα ένα μωράκι! 20χρονη εργαζόμενη σε καφετέρια στη Μυτιλήνη έριξε άθελά της ζεστό ρόφημα σε βρέφος με αποτέλεσμα αυτό να υποστεί σοβαρά εγκαύματα.

Σύμφωνα με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης, 20χρονη σερβιτόρα φέρεται να προκάλεσε το ατύχημα στο κατάστημα εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, από αμέλεια, ρίχνοντας κατά λάθος το καυτό ρόφημα πάνω στο βρέφος, το οποίο εκείνη την ώρα βρισκόταν μέσα στο καρότσι του.

Το βρέφος μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο «Βοστάνειο» και στη συνέχεια, με αεροδιακομιδή, σε νοσοκομείο της Αθήνας για περαιτέρω ιατρική περίθαλψη.

Η 20χρονη συνελήφθη από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Μυτιλήνης για παράβαση του άρθρου 314 του Ποινικού Κώδικα, ενώ προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:52 Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό μετά την ένταση με τη Λευκωσία
18:44 Πέθανε στα 93 του ο συνταγματολόγος Γιώργος Κασιμάτης
18:39  Οι γυναίκες του Ατρόμητου νίκησαν την Δόξα και άλωσαν τη Ζάκυνθο
18:36 Λαμία: Άγριο ξύλο με παρέες κοριτσιών στο κέντρο – Έσυραν κοπέλα
18:28 Θοδωρής Ελευθεριάδης (Συγγενής θύματος): «Δεν ζητάμε καμία καθυστέρηση της δίκης για τα Τέμπη»
18:20 Αεροδιακομιδή βρέφους από τη Μυτιλήνη: Έπεσε πάνω του καυτό τσάι
18:12 Η Αττική σε κίνδυνο: Μειωμένα κατά 60% τα αποθέματα νερού
18:06 Ηττες για Παναχαϊκή – Θύελλα, επιτέλους νίκη ο Παναιγιάλειος
18:04 Νέα φιλικά για τις γυναίκες της ΕΑΠ
17:56 Θετικό ντεμπούτο για τον νέο γκαρντ του Ολυμπιακού Φρανκ Νιλικίνα
17:48 Ιερά Οδός: «Για χιλιοστά γλύτωσα το μάτι μου» – Τι λέει το θύμα της επίθεσης με κατσαβίδι από τον 25χρονο διανομέα
17:40 Χανιά: Μεγάλη επιχείρηση για τη διάσωση τουρίστα που λιποθύμησε σε δύσβατο μονοπάτι
17:32 Ενδοοικογενειακή βία: Ολο και πιο «βαρύ» το χέρι των Αχαιών – Δύο περιστατικά την ημέρα
17:24 Θανάσης Παπαδόπουλος: Η Γερμανία η χώρα με το μεγαλύτερο χρέος προς την Ελλάδα
17:16 Οι αιώνια έφηβοι/απόφοιτοι 1985 του 3ου Λυκείου Πατρών το γιόρτασαν ΦΩΤΟ
17:08 Κρίσιμα τραυματίας σε τροχαίο κοντά στα σφαγεία του Αχελώου
16:55 Επιστρέφουν με ειδική πτήση οι 27 Ελληνες ακτιβιστές που φυλακίστηκαν από τους Ισραηλινούς
16:50 Γ’ Εθνική: Τα αποτελέσματα στο α’ ημίχρονο των αγώνων
16:49 Αυτούς επέλεξε ο ΣΚΑΪ στη…θέση της Τατιάνας Στεφανίδου
16:43 Δολοφονία Λυγγερίδη: Αποφυλακίστηκε βασικός κατηγορούμενος λόγω προθεσμίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ