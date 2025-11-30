Ν. Δένδιας: «Ο Ελληνισμός δεν θα ανεχτεί να του επιβληθεί το τουρκολιβυκό μνημόνιο»!

«Η χώρα έχει δημιουργήσει ένα νέο δόγμα αποτροπής. Εχουμε δημιουργήσει μια ατζέντα συνολικής μεταρρύθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων, την Ατζέντα 2030 με μια διαφορετική θεώρηση όσον αφορά την υπεράσπιση του θαλάσσιου, του υποθαλάσσιου και του εναέριου χώρου της πατρίδας μας. Και ιδίως του ανατολικού Αιγαίου».

Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Aμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος παρέστη σήμερα, Κυριακή, 30 Νοεμβρίου, ως εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στην εκδήλωση εορτασμού της 81ης επετείου της επανάστασης της 5ης Οκτωβρίου και της απελευθέρωσης της Καρπάθου το 1944, η οποία διεξήχθη στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής στην Αθήνα.

«Η νέα αυτή θεώρηση αντιμετωπίζει πλέον το Αιγαίο ως θάλασσα την οποία δεν υπερασπίζει μόνον ο ελληνικός στόλος, όπως γινόταν όλα τα πολλά χρόνια της ελληνικής ιστορίας, αλλά ανατίθεται η υπεράσπιση του χώρου του Αιγαίου σε πυραυλικό Πυροβολικό», εξήγησε ο κ. Δένδιας.

«Απελευθερώνεται έτσι ένα μεγάλο κομμάτι του Στόλου, ιδίως οι νέες μονάδες, τις οποίες θα αποκτήσουμε», προσέθεσε.

«Σε λίγες ημέρες θα έχω την ευκαιρία να παραλάβω την πρώτη φρεγάτα Belharra, στη Γαλλία, και να δω την στιγμή που θα υψώσουμε την ελληνική σημαία», υπογράμμισε ο κ. Δένδιας και συνέχισε: «Θα απελευθερώνει των “Κίμωνα”, τις επόμενες φρεγάτες Belharra, τις ιταλικές φρεγάτες Bergamini, τις οποίες θα αποκτήσουμε, από τη χωρική ανάγκη να περιορίζονται αμυντικά στο Αιγαίο».

«Απελευθερωμένα», συνέχισε, «τα πλοία από τον ρόλο της χωρικής υπεράσπισης, να μπορέσουν να λειτουργήσουν ως δυνάμεις αποτροπής ελεύθερα, στον ευρύτερο θαλάσσιο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου».

Για την «Ασπίδα του Αχιλλέα», μεταξύ άλλων, εξήγησε ότι συμβολίζει «το νέο στοιχείο υπεράσπισης του Ελληνισμού».

«Έχουμε», είπε, «πέντε στρώματα πάνω από την πατρίδα που δημιουργούμε. Μια αντιπυραυλική ασπίδα, μια αντιαεροπορική ασπίδα, μια anti-drone ασπίδα, μια ασπίδα προστασίας του θαλάσσιου χώρου, όπως σας είπα με το πυραυλικό Πυροβολικό, και μια ασπίδα υπεράσπισης του υποθαλάσσιου χώρου του Αιγαίου, το οποίο επίσης θα θωρακίσουμε μέχρι το 2030».

«Μπορούμε», προσέθεσε, «να σταθούμε ως ιστορικοί συνομιλητές της γενιάς του πολέμου, όσον αφορά στην προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων. Και να διαβεβαιώσουμε εντίμως και με το χέρι στην καρδιά αυτούς οι οποίοι πολέμησαν για την πατρίδα στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και στην Εθνική Αντίσταση, ότι καθόσον αφορά και στη δική μας γενιά, θα εκτελέσουμε απέναντι στην Ιστορία μας και στο Έθνος μας το καθήκον μας».

Για την ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Δωδεκανήσου, υπενθύμισε ότι κατά την παρουσία του στο υπουργείο Εξωτερικών, είχε την τιμή να διαπραγματευθεί και να υπογράψει «με την Ιταλία καταρχάς, αλλά και με την Αίγυπτο μετά, τις δυο μοναδικές Συμβάσεις για τον καθορισμό Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών που έχει ποτέ υπογράψει η Ελληνική Δημοκρατία».

Για τη συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της Αιγύπτου, είπε ότι «είναι μια συμφωνία η οποία αφορά στον γεωγραφικό αυτόν χώρο στον οποίο βρίσκεται και η Κάρπαθος και η Κάσος, αλλά και το σύνολο των Δωδεκανήσων».

«Συμπίπτει εδώ το εξής πρωτοφανές. Να τέμνεται η απολύτως νόμιμη και τολμώ να πω η υποδειγματική σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο ελληνο-αιγυπτιακή συμφωνία, με ένα νομικά όχι καινοφανές, αλλά πρωτοφανές, δημιούργημα της γειτονικής μας Τουρκίας, επιβληθέν επί της κυβέρνησης Σάρατζ, της Τριπόλεως σε εποχές του λιβυκού εμφύλιου πολέμου, με το οποίο δημιουργήθηκε το ανύπαρκτο, ανυπόστατο νομικό ή μάλλον τελείως εξωνομικό και εξωλογικό μόρφωμα της τουρκολιβυκής συμφωνίας για τον καθορισμό, για τον δήθεν καθορισμό θαλασσίων ζωνών», ξεκαθάρισε.

«Ουδείς εξ ημών δικαιούται, να απεμπολήσει για τον Ελληνισμό τα δικαιώματα τα οποία του παρέχει η Συμφωνία η οποία υπεγράφη μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αιγύπτου», τόνισε ο κ. Δένδιας.

«Θέλω», προσέθεσε «να επαναλάβω εις ώτα ακουόντων αλλά και εις ώτα μη ακουόντων ή μάλλον προφασιζόμενων ότι δεν ακούν, ότι δεν υπάρχει η παραμικρή περίπτωση ο Ελληνισμός να ανεχτεί να του επιβληθεί το τουρκολιβυκό μνημόνιο εν τη πράξει. Να δεχτεί δηλαδή τον ασύλληπτο ισχυρισμό ότι τα Δωδεκάνησα επικάθονται επί τουρκικής ή ασιατικής υφαλοκρηπίδας».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



