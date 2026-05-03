Ν. Φαρμάκης: «Η μεγαλύτερη ενεργειακή παρέμβαση που έγινε ποτέ στη χώρα»

«Όταν ξεκινήσαμε να σχεδιάζουμε το φωτοβολταϊκό πάρκο στο Κτήμα Πόλντερ, πολλοί πίστευαν ότι ήταν απλώς ένα μακρινό όνειρο».

Ν. Φαρμάκης: «Η μεγαλύτερη ενεργειακή παρέμβαση που έγινε ποτέ στη χώρα»
03 Μάι. 2026 18:04
Pelop News

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Παπασταύρου επισκέφθηκε σήμερα Κυριακή την περιοχή, όπου σχεδιάζεται να αναπτυχθεί το μεγαλύτερο δημόσιο συνεργατικό φωτοβολταϊκό πάρκο στην Ελλάδα, το οποίο θεσμοθετήθηκε με νόμο του Υπουργείου που ψηφίστηκε την περασμένη Πέμπτη στη Βουλή.

Η ισχύς του σταθμού προβλέπεται να ανέλθει στα 105 MW, καθιστώντας τον το μεγαλύτερο δημόσιο έργο εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη.

Ανάρτηση με νόημα για το θέμα από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη: «Όταν ξεκινήσαμε να σχεδιάζουμε το φωτοβολταϊκό πάρκο στο Κτήμα Πόλντερ, πολλοί πίστευαν ότι ήταν απλώς ένα μακρινό όνειρο.

Το έργο αυτό παίρνει σάρκα και οστά. Είναι η μεγαλύτερη ενεργειακή παρέμβαση που έγινε ποτέ στη χώρα μας και το κάνουμε πράξη για να ανασάνουν 147.000 αγρότες μας και χιλιάδες νοικοκυριά.

Η “ενεργειακή δημοκρατία” δεν είναι πια σύνθημα, είναι έργο. Σήμερα, μαζί με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Ν. Παπασταύρου βρεθήκαμε στο Κτήμα Πόλντερ, τον χώρο όπου θα πάρει σάρκα και οστά το μεγαλύτερο συνεργατικό φωτοβολταϊκό πάρκο στην χώρα μας, ίσως και στην Ευρώπη.

Ένα πρωτοποριακό όραμα για τη Δυτική Ελλάδα και μία μεγάλη προσπάθεια για την Περιφέρεια, αποκτάει υπόσταση, χάρη στο θεσμικό πλαίσιο που ήδη ψηφίστηκε από τη Βουλή, με στόχο να επιφέρει ενεργειακή ανακούφιση σε 147.000 επαγγελματίες αγρότες, 17.000 ευάλωτα νοικοκυριά.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Υπουργό για τις άμεσες ενέργειες και την στήριξή του σε ένα έργο που γνώρισε και εμπιστεύτηκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός γιατί αποτελεί ένα πολύ μεγάλο έργο ενεργειακής δημοκρατίας.
Ευθύνη μας πλέον, να τρέξουμε το έργο με μεγάλες ταχύτητες. Και αυτό ακριβώς έχουμε ξεκινήσει ήδη να κάνουμε…».

Το έργο θα υλοποιηθεί σε δημόσιο κτήμα στο Μεσολόγγι (κτήμα Polder), που παραχωρήθηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας απότο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Μέρος της υλοποίησης του έργου θα καλυφθεί από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, από το οποίο έχουν ενταχθεί για τον σκοπό αυτό 25 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε: «Κάνουμε πράξη την ενεργειακή δημοκρατία. Υλοποιούμε στη Δυτική Ελλάδα το μεγαλύτερο δημόσιο συνεργατικό φωτοβολταϊκό πάρκο στη χώρα. 147.000 αγρότες ωφελούνται και 17.000 ευάλωτα νοικοκυριά αποκτούν δωρεάν ρεύμα.

Ήταν ένα θέμα το οποίο οργανωμένα η Περιφερειακή Αρχή μάς είχε θέσει έγκαιρα και τεκμηριωμένα, έχοντας εξασφαλίσει και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Δέσμευση της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η συνεχής παρουσία στην περιφέρεια και η υλοποίηση πολιτικών που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.

Με σχέδιο, συνέπεια και συνεργασία, προχωρούμε σε παρεμβάσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη, θωρακίζουν την ενεργειακή ασφάλεια, μειώνουν το κόστος της ενέργειας και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:50 Ο Μπονάνος στηρίζει την προσπάθεια του ΝΟΠ
19:43 Τα κορίτσια του Εσπερου ανέβηκαν στη Β΄ Εθνική – Φωτογραφίες
19:41 Ρόδος: Ζευγάρι ηλικιωμένων έπεσαν με το αγροτικό στο γκρεμό
19:35 Με “χρώμα” Πάτρας ανέβηκε στην κορυφή του ελληνικού βόλεϊ ο Μίλωνας
19:32 Κι άλλες διακρίσεις για τους αθλητές του Αθηνόδωρου Αιγίου
19:24 Μετάλλια, ρεκόρ και μόρια για τα παιδιά της ΝΕΠ στους Σχολικούς αγώνες
19:22 Πήρε το μικρόφωνο από τον Σάκη Ρουβά η Ιωάννα Τούνη BINTEO
19:20 Τουρνουά Ενώσεων EOK: Οι απονομές, οι κορυφαίες και οι κορυφαίοι με χρώμα ΕΣΚΑ-Η
19:19 Λατινοπούλου: Οι Ρουβίκωνες αλωνίζουν και η κυβέρνηση της ΝΔ κοιμάται
19:14 Ετσι πανηγύρισαν στην Ενωση την πρόκριση στους τελικούς της National League 1 – Φωτογραφίες
19:12 Τελεσίγραφο των Ιρανών στον Τραμπ για τερματισμό των εχθροπραξιών!
19:12 Πρωτοβουλία Προοδευτικών Πολιτών Αχαϊας: Ως εδώ στην αυταρχική καθεστωτική δεξιά διακυβέρνηση
19:05 Ο «πλανητάρχης» μίλησε: «Μ’ έχει αντιγράψει ο Akylas, αλλά καλή επιτυχία» ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ
19:04 Οι Μίνι Παίδες της ΝΕΠ έμαθαν πολλά στα φιλικά με τη Ροή – Φωτογραφίες
18:57 Ελέφαντας-φονιάς διέλυσε τα πάντα στη νότια Ινδία
18:55 Αρτα: Εδωσε όλο το κομπόδεμά της για…δήθεν εγχείρηση της εγγονής της
18:52 Πρωτοχρονιάτικη Πρωτομαγιά στην Πάρνηθα
18:51 Λήξη συναγερμού με τον σερ Αλεξ: εξιτήριο και σπίτι του
18:46 «Είσαι για τα πανηγύρια» είπε ο Φασουλής στη Θώδη και έγινε «κόλαση»
18:37 Αγωνία για την υγεία του σερ Άλεξ Φέργκιουσον…
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 2/05/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ