Ν. Φαρμάκης: «Η μεγαλύτερη ενεργειακή παρέμβαση που έγινε ποτέ στη χώρα»

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Παπασταύρου επισκέφθηκε σήμερα Κυριακή την περιοχή, όπου σχεδιάζεται να αναπτυχθεί το μεγαλύτερο δημόσιο συνεργατικό φωτοβολταϊκό πάρκο στην Ελλάδα, το οποίο θεσμοθετήθηκε με νόμο του Υπουργείου που ψηφίστηκε την περασμένη Πέμπτη στη Βουλή.

Η ισχύς του σταθμού προβλέπεται να ανέλθει στα 105 MW, καθιστώντας τον το μεγαλύτερο δημόσιο έργο εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη.

Ανάρτηση με νόημα για το θέμα από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη: «Όταν ξεκινήσαμε να σχεδιάζουμε το φωτοβολταϊκό πάρκο στο Κτήμα Πόλντερ, πολλοί πίστευαν ότι ήταν απλώς ένα μακρινό όνειρο.

Το έργο αυτό παίρνει σάρκα και οστά. Είναι η μεγαλύτερη ενεργειακή παρέμβαση που έγινε ποτέ στη χώρα μας και το κάνουμε πράξη για να ανασάνουν 147.000 αγρότες μας και χιλιάδες νοικοκυριά.

Η “ενεργειακή δημοκρατία” δεν είναι πια σύνθημα, είναι έργο. Σήμερα, μαζί με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Ν. Παπασταύρου βρεθήκαμε στο Κτήμα Πόλντερ, τον χώρο όπου θα πάρει σάρκα και οστά το μεγαλύτερο συνεργατικό φωτοβολταϊκό πάρκο στην χώρα μας, ίσως και στην Ευρώπη.

Ένα πρωτοποριακό όραμα για τη Δυτική Ελλάδα και μία μεγάλη προσπάθεια για την Περιφέρεια, αποκτάει υπόσταση, χάρη στο θεσμικό πλαίσιο που ήδη ψηφίστηκε από τη Βουλή, με στόχο να επιφέρει ενεργειακή ανακούφιση σε 147.000 επαγγελματίες αγρότες, 17.000 ευάλωτα νοικοκυριά.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Υπουργό για τις άμεσες ενέργειες και την στήριξή του σε ένα έργο που γνώρισε και εμπιστεύτηκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός γιατί αποτελεί ένα πολύ μεγάλο έργο ενεργειακής δημοκρατίας.

Ευθύνη μας πλέον, να τρέξουμε το έργο με μεγάλες ταχύτητες. Και αυτό ακριβώς έχουμε ξεκινήσει ήδη να κάνουμε…».

Το έργο θα υλοποιηθεί σε δημόσιο κτήμα στο Μεσολόγγι (κτήμα Polder), που παραχωρήθηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας απότο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Μέρος της υλοποίησης του έργου θα καλυφθεί από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, από το οποίο έχουν ενταχθεί για τον σκοπό αυτό 25 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε: «Κάνουμε πράξη την ενεργειακή δημοκρατία. Υλοποιούμε στη Δυτική Ελλάδα το μεγαλύτερο δημόσιο συνεργατικό φωτοβολταϊκό πάρκο στη χώρα. 147.000 αγρότες ωφελούνται και 17.000 ευάλωτα νοικοκυριά αποκτούν δωρεάν ρεύμα.

Ήταν ένα θέμα το οποίο οργανωμένα η Περιφερειακή Αρχή μάς είχε θέσει έγκαιρα και τεκμηριωμένα, έχοντας εξασφαλίσει και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Δέσμευση της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η συνεχής παρουσία στην περιφέρεια και η υλοποίηση πολιτικών που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.

Με σχέδιο, συνέπεια και συνεργασία, προχωρούμε σε παρεμβάσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη, θωρακίζουν την ενεργειακή ασφάλεια, μειώνουν το κόστος της ενέργειας και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών».

