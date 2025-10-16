Ν. Κορδός: «Κάθε πρεμιέρα κρύβει μεγάλη προσμονή και “κινδύνους”, αλλά στόχος μας η νίκη»

Σε ρυθμούς πρωταθλήματος έχει μπει η γυναικεία ομάδα βόλεϊ της ΕΑΠ, η οποία την Κυριακή 19 Οκτωβρίου (18:00) ξεκινά την προσπάθειά της στο πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής, υποδεχόμενη τον Αίολο Αγυιάς για την 1η αγωνιστική.

Λίγες ημέρες πριν από το πρώτο σέρβις, ο προπονητής της ομάδας, Νίκος Κορδός, δήλωσε:

«Η προετοιμασία μας ολοκληρώνεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα (πλην μερικών τραυματισμών που θα φέρουν λίγο πίσω 3 αθλήτριές μας) και με τη διεξαγωγή χρήσιμων φιλικών αγώνων.

Τώρα “φουλάρουμε” με τον συνεργάτη μου Διονύση Μαμάση, για το παιχνίδι της πρεμιέρας με αντίπαλο τον Αίολο Αγυιάς. Η διάθεση όλων των κοριτσιών είναι σε πολύ καλό επίπεδο και η προσμονή για την έναρξη δεδομένη. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε στο γήπεδο για να βελτιωνόμαστε συνεχώς και στόχος μας είναι η νίκη στην πρεμιέρα, αλλά και η εξέλιξη των κοριτσιών, η ομοιογένεια της ομάδας με αρωγό το καλό μας κλίμα στην ΕΑΠ.

Καλούμε τον κόσμο και τους φίλους του βόλεϊ της ΕΑΠ να έρθει στο γήπεδο να μας στηρίξει, και να δώσει ώθηση για το θετικό ξεκίνημα».

