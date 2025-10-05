Ν. Νικολόπουλος για Ρούτσι: Τώρα είναι ώρα να βγούμε όλοι στους δρόμους

Mε παρέμβασή του ο πρώην βουλευτής και νυν αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδας Νίκος Νικολόπουλος τοποθετείται για το θέμα της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι και τις προεκτάσεις του.

«Ο Πάνος Ρούτσι δεν ζητάει τίποτα παράλογο. Ζητάει το αυτονόητο: να γίνει η εκταφή και οι απαραίτητες εξετάσεις για να λάμψει η αλήθεια για τον χαμό του παιδιού του στα Τέμπη. Αυτό που θα απαιτούσε κάθε πατέρας σε κάθε χώρα του κόσμου.

Κι όμως, βρέθηκε αντιμέτωπος με το αδιέξοδο μιας κρατικής αλαζονείας που τον έσπρωξε στην απεργία πείνας. Η απεργία πείνας δεν είναι θεατρική πράξη.

Είναι κραυγή απόγνωσης. Είναι η έσχατη άμυνα ενός ανθρώπου που του έκλεισαν κάθε άλλο δρόμο. Η σκέψη ότι ίσως χρειαστεί να θρηνήσουμε και τον ίδιο για να ξυπνήσουμε, είναι αφόρητη. Αντί να βγούμε στους δρόμους για να ζήσει, θα βγούμε για να τον αποχαιρετήσουμε; Αυτό δεν θα είναι απλώς τραγωδία· θα είναι συλλογική ντροπή.

Σε άλλες χώρες οι πολίτες κατεβαίνουν στους δρόμους και μένουν εκεί ώσπου να ακουστούν. Το είδαμε στη Γαλλία, το είδαμε πρόσφατα στη Βουλγαρία, το βλέπουμε εδώ και μέρες στη Σερβία. Εμείς γιατί περιμένουμε;

Δεν μπορούμε πια να μένουμε θεατές. Ούτε μπορούμε να περιμένουμε να σωθούμε από άλλους. Η Ιστορία μάς καλεί. Ο ίδιος έχω δηλώσει ότι έχω συνταχθεί με το κίνημα της Μαρίας Καρυστιανού. Ανήκω στο 25% που εκείνη ίδια αναφέρει· και όπως εκείνη δεν διεκδικεί να είναι «αρχηγός», έτσι κι εγώ δεν είμαι «λοχαγός»· είμαι φαντάρος σε έναν δίκαιο αγώνα.

Σήμερα αυτός ο αγώνας έχει ένα πρόσωπο: τον Πάνο Ρούτσι. Αύριο θα είναι τα δικά μας παιδιά, τα δικά μας σπίτια που θα ζητούν δικαιοσύνη.

Ακόμη και ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, μίλησε στη Βουλή για την ανάγκη «περισσότερης ενσυναίσθησης». Κι η Ευρωπαία Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι, υπενθύμισε: «Η διαφθορά σκοτώνει — και αυτό συνέβη στα Τέμπη». Πόσα ακόμη πρέπει να ακουστούν για να κινηθούμε ως κοινωνία;

Το βόλεμα κρύβει επιλογή: την επιλογή να μη ρισκάρεις, να μη διεκδικείς, ακόμη κι όταν το δίκαιο είναι φανερό.

Η Ιστορία όμως δεν γράφεται από βολεμένους. Την αλλάζουν οι γενναίοι — όσοι σηκώνονται και παλεύουν. Δεν έχουμε το δικαίωμα να πούμε αύριο «δεν ξέραμε» ή «δεν προλάβαμε». Τώρα είναι η ώρα. Ας βγούμε για να ζήσει και να δικαιωθεί.

Γιατί αν βγούμε μόνο όταν πεθάνει, θα έχουμε χάσει όχι μόνο εκείνον, αλλά κι ένα κομμάτι από την ψυχή της χώρας μας».

