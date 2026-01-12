«Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών» – Σκληρή ανακοίνωση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πάτρας

Την πλήρη απόσυρση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών, που δρομολογεί την κατάργηση των σχολικών επιτροπών, ζητά με έντονο τρόπο το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας, εκφράζοντας την κατηγορηματική του αντίθεση στις σχεδιαζόμενες αλλαγές.

Το Ε.Κ. Πάτρας συμμετείχε στη σύσκεψη που διοργάνωσε η Αντιδημαρχία Παιδείας και οι Σχολικές Επιτροπές Α΄ και Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης, όπου τέθηκαν στο επίκεντρο οι σοβαρές επιπτώσεις που –όπως τονίζεται– θα έχει η πλήρης κατάργηση των σχολικών επιτροπών στη λειτουργία των σχολείων.

Στην τοποθέτησή του, ο Γιώργος Τσάκωνας, εκ μέρους της Διοίκησης του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πάτρας, υπογράμμισε ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο εντάσσεται σε μια συνολική πολιτική που μεταφέρει το κόστος στις πλάτες του λαού, απαλλάσσοντας το κράτος από βασικές του ευθύνες. Όπως σημείωσε, πρόκειται για πολιτική που εφαρμόστηκε διαχρονικά από κυβερνήσεις και ευθυγραμμίζεται με κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ώρα που –όπως καταγγέλλει– αυξάνονται οι πολεμικές δαπάνες και ενισχύονται τα κέρδη των επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον ρόλο που, σύμφωνα με το Ε.Κ. Πάτρας, επιχειρείται να δοθεί σε τράπεζες και πολυεθνικές, μέσα από τον «ρόλο του ευεργέτη», με αποτέλεσμα να ανοίγει ο δρόμος για παρεμβάσεις στη λειτουργία των σχολείων και στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης. «Αυτή η πολιτική αντιμετωπίζει τις λαϊκές ανάγκες με τη λογική κόστους – οφέλους και θα μας βρει απέναντι», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο καλεί σωματεία και εργαζόμενους να κάνουν δική τους υπόθεση τη μόρφωση και την εκπαίδευση των παιδιών, ενισχύοντας τον αγώνα για σχολείο χωρίς ταξικούς φραγμούς και προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνει τη συμμετοχή και στήριξή του στην κινητοποίηση που έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 24 Ιανουαρίου στην Πλατεία Γεωργίου, με στόχο την κλιμάκωση των αντιδράσεων ενόψει της κατάθεσης του νομοσχεδίου στη Βουλή.

Τι διεκδικεί το Ε.Κ. Πάτρας

Μεταξύ άλλων, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας ζητά:

Την επαναφορά των σχολικών επιτροπών στους Δήμους όπου καταργήθηκαν και την απόσυρση της διάταξης για πλήρη κατάργηση σε όσους τις διατηρούν.

Γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τη λειτουργία των σχολείων, στο ύψος των πραγματικών αναγκών.

Άμεση νομοθετική ρύθμιση για δωρεάν τιμολόγια ενέργειας και ύδρευσης στις σχολικές μονάδες και απαλλαγή των σχολικών δαπανών από ΦΠΑ.

Κάλυψη όλων των αναγκαίων τεχνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό στους Δήμους.

«Διεκδικούμε και αγωνιζόμαστε μαζί για σχολεία που θα καλύπτουν τις ανάγκες των παιδιών μας και όχι τις λογικές περικοπών», καταλήγει η ανακοίνωση της Διοίκησης του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πάτρας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



