Να ελευθερωθούν οι κρατούμενοι διαδηλωτές στο Ιράν, ζητά Σουνίτης ιερωμένος

Την απελευθέρωση χιλιάδων κρατουμένων διαδηλωτών στο Ιράν ζητά ένας Σουνίτης ιερωμένος από τις Αρχές και να σταματήσουν τις εκτελέσεις.

Την Παρασκευή, νέες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο Ιράν, με τις ταραχές να εισέρχονται στον τέταρτο μήνα, κυρίως στη νοτιοανατολική επαρχία Σιστάν-Μπαλουτσιστάν.

Η Διεθνής Αμνηστία ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 26 άνθρωποι κινδυνεύουν να εκτελεστούν σε σχέση με τις διαδηλώσεις, μετά τις πρόσφατες εκτελέσεις με απαγχονισμό δύο διαδηλωτών. Οι διαδηλώσεις ξέσπασαν στο Ιράν μετά τον θάνατο της 22χρονης ιρανής Κούρδισσας Μαχσά Αμινί στις 16 Σεπτεμβρίου, ενώ κρατείτο από την αστυνομία ηθών.

Σύμφωνα με την οργάνωση προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει την έδρα της στο Λονδίνο, το Ιράν εκτελεί περισσότερους κατάδικους από οποιαδήποτε άλλη χώρα, εκτός της Κίνας.

Ο Μολαβί Αμπντολχαμίντ, σουνίτης ιερωμένος, επέκρινε τις ποινές του θανάτου, σύμφωνα με τον ιστότοπό του.

«Σας συνιστούμε με συμπόνια να απελευθερώσετε τους φυλακισμένους που πρόσφατα τέθηκαν υπό κράτηση κατά τη διάρκεια αυτών των διαδηλώσεων και να μην τους μεταχειριστείτε σκληρά. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι νέοι, πολύ νέοι. Ελευθερώστε τους νέους άνδρες και τις γυναίκες», δήλωσε ο Μολαβί Αμπντολχαμίντ.

«Μην τους απαγγείλετε κατηγορίες (για αξιόποινες πράξεις), και αν αυτό συμβεί, δεν πρέπει να καταδικαστούν σε θάνατο και να θανατωθούν», είπε ο ιερωμένος στο κήρυγμα της προσευχής της Παρασκευής.

This is the third month of weekly protests in Zahedan (southeast Iran). Protestors denounce @khamenei_ir and the bassij. pic.twitter.com/cdQdh0Omy0

— Karim Sadjadpour (@ksadjadpour) December 16, 2022