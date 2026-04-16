Να συνεχιστούν οι μηνύσεις και αγωγές

H δημόσια ζωή πρέπει να προστατεύεται και αυτό είναι ευθύνη όλων: κυβέρνησης, δικαιοσύνης, πολιτών. Στην πράξη αυτό δεν συμβαίνει. Η λεκτική βία, το ψέμα, οι συνωμοσιολογίες, όχι μόνο δεν αντιμετωπίζονται αλλά προωθούνται από τα Μέσα Ενημέρωσης που αντί να τα καταρρίπτουν και να τα αποκλείουν, τα υπερπροβάλλουν. Και από τους πολιτικούς, που τα υιοθετούν. Τι απομένει για να προστατευτεί η δημόσια ζωή; Η δικαιοσύνη.

Αυτή επενέβη στη βία της «Χρυσής Αυγής» και τους έστειλε στη φυλακή. Αυτή επενέβη στα ψεύδη του Αρτέμη Σώρρα που δήθεν είχε 600 δισ. δολάρια. Και αυτός φυλακίστηκε. Και επιτέλους η δικαιοσύνη επεμβαίνει στα ψεύδη των Τεμπών, έστω και αν αυτό αφορά σε πρώτη φάση μόνο την αδιανόητη πρακτική της Κωνσταντοπούλου.

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΔΣ της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, σε βάρος της όπως και του πατέρα της, θα γίνουν τρεις κινήσεις:

– Θα δώσουν λόγο στα ποινικά δικαστήρια για όσα αδικήματα διέπραξαν σε όλη τη χώρα.

– Θα κατατεθούν εναντίον τους αγωγές για αστικές αποζημιώσεις.

– Θα σταλεί όλο το υλικό από την βία που ασκούν στους δικηγορικούς συλλόγους για τον πειθαρχικό τους έλεγχο.

«Η ανοχή μας τελείωσε, η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Κανένας δικαστικός λειτουργός δεν θα μένει μόνος του. Νομιμότητα μέχρι τέλους!» καταλήγει η ανακοίνωση.

Αυτή ακριβώς η φράση θα πρέπει να είναι η φράση όλων μας. Η ανοχή στα ψέματα πρέπει να τελειώσει. Και θυμίζω ότι μήνες πριν είχα προτείνει οι 200 μηνυθέντες από Κωνσταντοπούλου και Καρυστιανού (δικαστικοί, πυροσβέστες, αστυνομικοί, πολιτικοί, δημόσιοι υπάλληλοι, στελέχη του ΟΣΕ κ.ά.) να απαντήσουν με μηνύσεις και αγωγές γιατί είναι και δική τους ευθύνη η υπεράσπιση της αλήθειας. Και για να σιωπήσουν επιτέλους οι ψεύτες που παρασύρουν τους πολίτες σε έναν κύκλο ψεμάτων από τον οποίο δεν μπορούν να βγουν.

Θα επαναλάβω ότι είναι διπλή η ευθύνη των μηνυθέντων: Από την μια να προστατεύσουν τους εαυτούς τους και από την άλλη να προστατέψουν την κοινωνία. Να μιμηθούν λοιπόν την Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων.

