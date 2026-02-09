Ναύπακτος: Ανακοίνωσαν το φύλο του μωρού τους με...πτήση ΒΙΝΤΕΟ

Ενα διαφορετικό gender reveal, πραγματοποιήσε ζευγάρι στη Ναύπακτο επιλέγοντας έναν πρωτότυπο τρόπο για την αποκάλυψη του φύλου του μωρού τους.

Η ανακοίνωση έγινε από αέρος, όταν συγγενικό τους πρόσωπο, πιλότος αεροσκάφους, πέταξε πάνω από την παραλία του Γριμπόβου και απελευθέρωσε μπλε σκόνη, γνωστοποιώντας ότι το ζευγάρι περιμένει αγόρι.

Το γεγονός παρακολούθησαν συγγενείς και φίλοι, ενώ η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο στο οποίο περιλαμβάνονται και προβλέψεις για το φύλο του μωρού.

