Ναύπακτος: Χειροπέδες σε δύο αλλοδαπούς για διακίνηση κάνναβης

Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στη Ναυπακτία. Κατασχέθηκαν 750 γραμμάρια κάνναβης, 600 ευρώ και κινητά τηλέφωνα

Ναύπακτος: Χειροπέδες σε δύο αλλοδαπούς για διακίνηση κάνναβης
14 Απρ. 2026 10:27
Pelop News

Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών ανδρών προχώρησαν χθες, Δευτέρα, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος και του Τμήματος Τροχαίας Ναυπακτίας. Οι δύο άνδρες κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, χθες το μεσημέρι, στον Πλατανίτη αστυνομικός του Τμήματος Τροχαίας Ναυπακτίας, ο οποίος βρισκόταν εκτός Υπηρεσίας, εντόπισε τους δυο κατηγορούμενους σε δίκυκλη μοτοσικλέτα να φορούν κράνη και να έχουν στην κατοχή τους μια συσκευασία με πιθανόν ναρκωτικές ουσίες.

Στη θέα του αστυνομικού οι κατηγορούμενοι τράπηκαν σε φυγή, ενώ στο πλαίσιο άμεσων αναζητήσεων που ενήργησαν οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας και του Τμήματος Τροχαίας Ναυπακτίας, εντοπίσθηκε ο ένας κατηγορούμενος, ο οποίος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Σε σωματικούς ελέγχους, καθώς και σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς στη μοτοσικλέτα και σε δωμάτιο ξενοδοχείου, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη ο έτερος κατηγορούμενος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • -750,8- γραμμάρια κάνναβης,
  • -600- ευρώ,
  • -2- κινητά τηλέφωνα
  • κλειδιά και χαρτάκια τσιγάρων.

Επισημαίνεται ότι η μοτοσικλέτα κατασχέθηκε ως μέσο διευκόλυνσης αξιόποινης πράξης και έφερε πινακίδα και αριθμό πλαισίου που αντιστοιχούσαν σε έτερα δίκυκλα οχήματα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας / Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου, ενώ στον ένα κατηγορούμενο έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι από τον Ανακριτή Πρωτοδικών Λευκάδας.

