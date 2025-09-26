Ναύπακτος: Ιδανικός προορισμός για όλες τις εποχές

Η σημερινή μας επιλογή είναι η γραφική Ναύπακτος η οποία είναι πολύ κοντά στην Πάτρα και τα τελευταία χρόνια έχει γίνει hot προορισμός για όλες τις εποχές του χρόνου.

Φτάνοντας στην πόλη, η πρώτη στάση είναι αναμφίβολα στο λιμάνι που μοιάζει με μικρή λίμνη, για έναν καφέ στον ήλιο με θέα τα ψηλά τείχη και τις ψαρόβαρκες. Στη Ναύπακτο, μπορείτε να περάσετε ένα απόλυτα χαλαρό διήμερο που μπορεί να περιορίζεται σε βόλτες στο Στενοπάζαρο, στο ρολόι πάνω στο λόφο, σε φαγητό στην παραλία, σε καφέ και ποτό στο λιμάνι ή μπορείτε να γίνετε λίγο πιο active και να βγείτε εκτός πόλης, κάνοντας κοντινές ή και πιο μακρινές εξορμήσεις.

Η πιο κοντινή βόλτα είναι αυτή στο κάστρο της Ναυπάκτου που έχει συγκλονιστική θέα στις ακτές της Πελοποννήσου, στη γέφυρα του Ρίου και φυσικά στην πόλη και αποτελεί ένα από τα ωραιότερα δείγματα οχυρωματικής αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα. Θα χρειαστεί να μπείτε στο αυτοκίνητο για μόλις 10 λεπτά, θα παρκάρετε και θα περάσετε πεζοί την ψηλή πέτρινη είσοδο του κάστρου.

Είναι χτισμένο πάνω σε βυζαντινή Βασιλική, ενώ το μονοπάτι συνεχίζει μέχρι τις δεξαμενές νερού. Το κάστρο χτίστηκε αρχικά στην αρχαιότητα κάπου στα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ. ωστόσο ελάχιστα μόλις υπολείμματα έχουν σωθεί από τότε. Η οχύρωσή του αναπτύσσεται σε πέντε διαδοχικούς οχυρωματικούς περιβόλους που ξεκινούν από τον λόφο και καταλήγουν στο λιμάνι.

Το Ενετικό λιμάνι

Τμήμα της συνολικής οχύρωσης του οικισμού με τα διαζώματα, προστάτευε το λιμάνι με τους δύο βραχίονες και είχε αντίστοιχους πύργους. Με άνοιγμα περίπου 35 μ. μεταξύ 1675-6 έκλεινε με μια χοντρή αλυσίδα για να αποτρέπονται τα μεγάλα εχθρικά πλοία. Στον δυτικό βραχίονα θα δείτε τους ανδριάντες του πυρπολητή Γιώργου Ανεμογιάννη και του Μιχαήλ Θερβάντες. Ο Ισπανός «πατέρας» του Δον Κιχώτη συμμετείχε στην περίφημη Ναυμαχία της Ναυπάκτου το 1571, χάνοντας, μάλιστα, το ένα του χέρι. Έξω από το τείχος απλώνεται η μεγάλη παραλία Ψανή, εξαιρετικό σημείο για μπάνιο και αναψυχή. Στην άκρη του ανατολικού βραχίονα βρίσκεται ο φάρος και κοντά του το Φετιχιέ Τζαμί, το πρώτο μουσουλμανικό τέμενος της πόλης, που κτίστηκε όταν την κατέλαβε ο σουλτάνος Βαγιαζήτ Β’ το 1499.

Στην Ενετοκρατία το χρησιμοποιούσαν ως αποθήκη αλατιού. Ανακαινίστηκε μεταξύ 1999-2001 και είναι επισκέψιμο. Το λιμάνι έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της πόλης σε διάφορες ιστορικές περιόδους. Οι Ενετοί διακινούσαν από εκεί βαμβάκι, σιτάρι και άλλα προϊόντα. Οι Οθωμανοί κυρίως δέρματα, λάδι, ρύζι, καπνό και δημητριακά. Μετά την απελευθέρωση της Ναυπάκτου το 1829 το λιμάνι συνέχισε να είναι σημαντικό για τις συγκοινωνίες και το εμπόριο. Χάρη σε αυτό βιοπορίζονταν πολλοί από τους κατοίκους της και αυτό συνεχίστηκε ως το 1947 που δημιουργήθηκε το πορθμείο Ρίου – Αντιρρίου.

Η ναυμαχία της Ναυπάκτου

Το όνομα της πόλης πήρε μια από τις πιο σημαντικές, αλλά και τις πιο αιματηρές, ναυμαχίες στην παγκόσμια ναυτική ιστορία. Η ναυμαχία της Ναυπάκτου έγινε τον Οκτώβριο του 1571. Αντίπαλοι ήταν ο οθωμανικός στόλος του σουλτάνου Σελίμ Β’ με 300 πλοία, και ο στόλος της Lega Santa (της Ιερής Ένωσης Ισπανίας, Βενετίας και Παπικού κράτους) με 200 πλοία. Αρχηγός της σταυροφορίας ήταν ο Δον Χουάν ο Αυστριακός. Η επικράτηση των Ευρωπαίων είχε βαρύ τίμημα, καθώς οι νεκροί και από τις δυο πλευρές έφτασαν τους 30.000. Ωστόσο, ήταν μια κρίσιμη νίκη καθώς απέτρεψε την επεκτατική πολιτική της Οθωμανικής αυτοκρατορίας προς την Ευρώπη.

