Ναύπακτος: Σύλληψη για υπέρβαση ορίου ηχορύπανσης

Σήμερα τα ξημερώματα στη Ναύπακτο, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας προχώρησαν στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα, ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι είχε θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα με ενισχυτή και ηχεία, η ένταση της μουσικής του οποίου υπερέβαινε τα επιτρεπόμενα όρια ηχοστάθμης, παραβιάζοντας τη νομοθεσία για την προστασία της δημόσιας ησυχίας.

