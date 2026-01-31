Ναύπακτος: Σύλληψη μητέρας και 14χρονης για κλοπή κοσμημάτων από κατάστημα

Στη σύλληψη μιας γυναίκας και της ανήλικης κόρης της προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στη Ναύπακτο, μετά από περιστατικό κλοπής σε κατάστημα της περιοχής.

Ναύπακτος: Σύλληψη μητέρας και 14χρονης για κλοπή κοσμημάτων από κατάστημα
31 Ιαν. 2026 11:40
Pelop News

Συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι στη Ναύπακτο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας, μία ημεδαπή γυναίκα και η 14χρονη κόρη της, καθώς κατηγορούνται ότι μετέβησαν σε κατάστημα και αφαίρεσαν κοσμήματα τύπου μπιζού.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό και στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί, οι οποίοι εντόπισαν τις δύο γυναίκες. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, η ανήλικη, στη θέα των αστυνομικών, παρέδωσε τα αφαιρεθέντα αντικείμενα στον ιδιοκτήτη του καταστήματος.

Τα κοσμήματα αποδόθηκαν στον νόμιμο κάτοχό τους, ενώ σε βάρος της μητέρας σχηματίστηκε δικογραφία. Για την υπόθεση ενημερώθηκαν οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται όταν εμπλέκεται ανήλικος.

