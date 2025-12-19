Ναύπλιο: Εκδρομή για τα Χριστούγενννα

Η σημερινή μας επιλογή μπορεί στο μυαλό πολλών να μην είναι συνυφασμένη με την εορτή των Χριστουγέννων, ωστόσο αποτελεί μια πολύ καλή λύση για μικρούς και μεγάλους.

Ο λόγος για το Ναύπλιο, με την ιστορία του να αντικατοπτρίζεται στα σπουδαία μνημεία της με κορυφαία το Παλαμήδι, το Μπούρτζι και την Ακροναυπλία, στις πλατείες με τα νεοκλασικά κτίρια της εποχής του Καποδίστρια και ενδιαφέροντα μουσεία.

Η αρχιτεκτονική της παλιάς (κάτω) πόλης αντικατοπτρίζει την ιστορική εξέλιξη του Ναυπλίου, με μια ποικιλία αρχιτεκτονικών τύπων. Λίγα οικοδομήματα της Β’ Ενετοκρατίας έχουν διασωθεί, με σπουδαιότερο εκείνο που στεγάζει το Αρχαιολογικό μουσείο του 1713. Από τη Β’ Οθωμανική περίοδο διατηρήθηκε το μεγάλο τζαμί στην πλατεία Συντάγματος. Καθοριστική ήταν η περίοδος Καποδίστρια μεταξύ 1828-1831 -μάλιστα με την πολεοδομική οργάνωση και την ανοικοδόμηση ασχολήθηκε ο ίδιος ο κυβερνήτης.

Ανάμεσα στα νεοκλασικά κτίρια της πλατείας ξεχωρίζει το θαυμάσια αποκατεστημένο Δημαρχείο. Κτίστηκε το 1857 για να στεγάσει το Γυμνάσιο το οποίο είχε ιδρυθεί το 1833 επί Οθωνα. Στο κέντρο της πλατείας υπάρχει μνημείο με τα οστά του Δημήτριου Yψηλάντη που πέθανε στο Ναύπλιο το 1832. Στο πρώτο ελληνικό φαρμακείο που λειτουργούσε στη συμβολή των οδών Β. Κωνσταντίνου και Βελίνης ο φαρμακοποιός Βονιφάτιος Βοναφίν, ταρίχευσε τον δολοφονημένο πρωθυπουργό.

ΤΟ ΠΑΛΑΜΗΔΙ

Υψώνεται πάνω από την πόλη του Ναυπλίου σε σημείο στρατηγικό για τον έλεγχο του Αργολικού Κόλπου. Φέρει το όνομά του ομηρικού ήρωα του Τρωικού Πολέμου Παλαμήδη, υπήρξε επίτευγμα οχυρωματικής αρχιτεκτονικής και θεωρείται το καλύτερα διατηρημένο και πιο μεγάλο κάστρο της εποχής των Ενετών στην Ελλάδα. Ο λόφος του Παλαμηδίου οχυρώθηκε για πρώτη φορά από τους Ενετούς στη διάρκεια της Β΄ Ενετοκρατίας.

ΤΟ ΠΑΡΚΟ

Σε ό,τι αφορά δρώμενα για την εορτή των Χριστουγέννων, ο δήμος έχει ετοιμάσει δράσεις στο πάρκο του ΟΣΕ το οποίο μετατρέπεται σε μεγάλο Χριστουγεννιάτικο πάρκο με χρώματα, με σπιτάκια, με εκδηλώσεις και δρώμενα. Εκεί, στο εργαστήρι του Αϊ Βασίλη το τμήμα θεατρικών σπουδών του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου αφηγείται παραμύθια.

Μην Ξεχάσετε να επισκεφθείτε το Σπίτι του Αϊ Βασίλη, το εργαστήρι του Αϊ Βασίλη και των Ξωτικών, αλλά και το μοναδικό παγοδρόμιο με το καρουζέλ δίπλα από το Πάρκο.

