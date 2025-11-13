Ναύπλιο: Κατέληξε ο 71χρονος που έπεσε από μπαλκόνι πολυκατοικίας

Σε τραγωδία εξελίχθηκε το περιστατικό πτώσης 71χρονου άνδρα στο Ναύπλιο, ο οποίος έχασε τη ζωή του ενώ μεταφερόταν σε νοσοκομείο της Αθήνας, μετά τον αρχικό του τραυματισμό σε πολυκατοικία της οδού Εφέσου. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου, όταν ο ηλικιωμένος έπεσε από το μπαλκόνι του διαμερίσματός του στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας. Οι περίοικοι που άκουσαν τον θόρυβο έσπευσαν στο σημείο και ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Ο 71χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Ναυπλίου, όμως λόγω της κρίσιμης κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του argolikeseidhseis.gr, ο άτυχος άνδρας κατέληξε στη διαδρομή, στο ύψος της Κορίνθου, πριν φτάσει στο νοσοκομείο.

Τα αίτια της πτώσης παραμένουν άγνωστα, ενώ την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει το Αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αργολίδας, το οποίο εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.

