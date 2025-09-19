Ναύπλιο: Προορισμός όλων των εποχών

Ναύπλιο: Προορισμός όλων των εποχών
19 Σεπ. 2025 11:22
Η σημερινή μας επιλογή είναι γνωστός, αλλά συγχρόνως γοητευτικός προορισμός ο οποίος είναι επισκέψιμος όλο τον χρόνο, αλλά το φθινόπωρο του δίνει μια άλλη γοητεία.

Το Ναύπλιο χάρη στην απερίγραπτη γραφικότητά του, στα πανέμορφα πλακόστρωτα στενά, τη μικρή και πολύ χαριτωμένη Παλιά Πόλη και τα πολύ σημαντικά αξιοθέατα, είναι ένας από τους πιο ρομαντικούς και ατμοσφαιρικούς προορισμούς της ηπειρωτικής Ελλάδας. Σίγουρα πάντως είναι ένας από τους ιστορικότερους, αφού πρόκειται για την πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου -τότε- ελληνικού κράτος.
Κάθε βόλτα στο Ναύπλιο, σχεδόν, επιβάλλεται να αρχίσει με τον συνηθισμένο περίπατο στον πολυφωτογραφημένο Μεγάλο Δρόμο, έναν παλαιότερους και πιο ειδυλλιακούς δρόμους της σύγχρονης Ελλάδας. Ο Μεγάλος Δρόμος κατασκευάστηκε με εντολή του Ιωάννη Καποδίστρια, την εποχή που το Ναύπλιο υπήρξε η πρώτη πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, και συνδέει την αρχή της πόλης του Ναυπλίου με την πλατεία Συντάγματος.

Καθώς περπατάτε, θα χαθείτε μέσα στα γραφικά στενά, αναζητώντας το εκκλησάκι του Αγίου Σπυρίδωνος, όπου σώζεται ακόμα το σημάδι από τη σφαίρα που αφαίρεσε τη ζωή του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια –μια μικρή τρύπα στον πέτρινο τοίχο, γεμάτη ιστορική σημασία. Αν αντέχετε μία από τις πιο διάσημες ανηφορικές διαδρομές στην Ελλάδα, τότε δεν έχετε παρά να κατευθυνθείτε προς το Φρούριο του Παλαμηδίου. Φέρει το όνομά του ομηρικού ήρωα του Τρωικού Πολέμου Παλαμήδη, υπήρξε επίτευγμα οχυρωματικής αρχιτεκτονικής και θεωρείται το καλύτερα διατηρημένο και πιο μεγάλο κάστρο της εποχής των Ενετών στην Ελλάδα. Εκτός από την εντυπωσιακή διαδρομή, θα απολαύσετε και τη μαγευτική θέα προς τη θάλασσα που κόβει την ανάσα.

Ισως αυτή να είναι η ιδανική ευκαιρία για να πάρετε μια γεύση από την ιστορική διαδρομή του νέου ελληνικού κράτους, επισκεπτόμενοι τις πλούσιες συλλογές του Αρχαιολογικού Μουσείου Ναυπλίου ή του Λαογραφικού Μουσείου, όπου μεταξύ άλλων εκθεμάτων θα δείτε και το γραφείο του Καποδίστρια. Κλείστε την ημέρα σας με τον πιο ρομαντικό τρόπο: απολαύστε ένα ποτό δίπλα στη θάλασσα, χαζεύοντας το φωτισμένο Μπούρτζι.
